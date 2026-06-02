新書發表 高希均回憶錄盼和平幸福

遠見．天下文化事業群創辦人高希均新書《 高希均回憶錄｜從「天下哪有白吃的午餐」到「和平幸福」》，昨天舉行發表會。高希均致詞時以「化敵為友，全民無憂」、「兩岸交流，天長地久」、「兩岸一家親，兩岸一起興」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」四句話，希望他這一生中最熟悉的三個地方，台灣、大陸、美國彼此可以和平共處。

高希均這本回憶錄，詳述他留美後回台推動社會進步的軌跡，發表會有多位高希均政商界名人好友到場，包括台達電創辦人鄭崇華、行政院前院長劉兆玄、國民黨前主席朱立倫、監察院前院長王建煊、台中市前市長胡志強、台北市前市長郝龍斌、國發會前主委林祖嘉、陳美伶及衛生署前署長楊志良，台北市長蔣萬安也以錄影方式道賀。

從戰爭的大陸，到了相對貧窮的台灣，再到開放的美國留學，高希均表示，當年勇敢申請到獎學金可赴美，但飛往美國的單程機票卻要兩萬四千元，時任少校的父親決定申請退休，拿到一萬八千元退休金，加上借貸、標會才湊足錢，但只夠買單程機票，家人送行時彷彿「生離死別」，此生可能無法再見。談及這段過往，高希均一度哽咽。

高希均在一九九八年結束在美國卅四年的教職生涯回台，台大前校長孫震透露，當時高希均將房子與退休金都捐給學校，裸退回到台灣。而家無餘財、手無寸鐵，滿腹詩書的高希均，透過一支筆、一本書、一張桌子，建立遠見天下文化世界，可以說，「沒有高希均就沒有台灣現在的面貌」。

高希均也說，台灣有很多人才，彷彿充滿前景，但現實是很殘酷的，想像的台灣、未來的台灣，有很多辛苦的面向，台灣要走向一流的國家還有很長的路要走，但只要開始就有希望。高希均認為，政府預算有限，因此資源要更有效利用，雖然他的父親是軍人，也感激政府對軍人的照顧，但他呼籲政府要「花最少錢在軍事上，轉而將資源投注在教育上」。

聯合報前社長張作錦與高希均有五十年交情，兩人之間的關係有如「君子之交也可以甜如蜜」，張作錦昨因故無法到場，改由聯合報副董事長黃年代為宣讀致詞。黃年提到，張作錦一九七七年有緣因邀稿認識高希均，當時高希均寫了很多引領社會風潮的文章，其中包括轟動一時的「天下哪有白吃的午餐」，這篇文章至今不斷有人提到，聯合報與有榮焉，也感謝高希均留下文壇佳話。

信義房屋創辦人周俊吉致詞時說，當年是受到高希均文章的啟發，才開始有對社會盡責的想法，而高希均書上很多觀念也可以應用在企業經營上，例如要有溫暖的心、冷靜的腦，讀一流書、作一流人，建一流社會。

監察院前院長王建煊表示，台灣幾十年的發展，經濟方面有孫運璿、李國鼎，科技則有張忠謀，而出版界就是高希均，高希均對台灣的貢獻是扎根。

慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿說，大家對高希均的定義是經濟、教育學家、出版者、思想傳播者，但可再加一個「英雄」稱號。