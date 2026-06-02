聽新聞
0:00 / 0:00

唾液篩檢防毒 教團憂侵隱私

聯合報／ 記者廖靜清柯美儀／台北報導

為堵住管理漏洞，衛福部表示，已將「持有電子煙等類菸品及其組合元件」納入「菸害防制法」修法重點。未來除可依法沒入外，持有者最高可處新台幣一萬元罰鍰，最低開罰二千元。另修法要求網路平台建立違法資訊風險管控與自律管理機制，強化業者管理責任，相關草案已送行政院審查中。

不過，二○二三年三月二十二日「菸害防制法」修正上路，截至今年四月三十日止，三年多來，國健署於實體及網路稽查電子煙及加熱菸，開立處分書一萬七八八件，其中二一四七人次使用電子煙，平均每天抓不到兩個人，稽查績效明顯不彰。

校園防治毒品上，教育部指出，「依托咪酯」等新興毒品不易即時辨識，正研議將唾液篩檢納入校園防制措施，作為早期風險辨識輔助工具，針對疑似接觸毒品或具高風險行為等學生，由學校執行尿液篩檢、家長通知、校安通報及春暉輔導等程序，及早發現風險，提供後續輔導與醫療資源。

此外，教育部持續與警政單位合作，於全國三六二七所學校建置九一九二處巡查熱點，強化校園周邊電子煙、毒品交易及高風險場域查緝。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉認為，反毒工作不能仍停留在篩檢與管理，若過度強調科技執法，恐演變成侵害隱私的「變相普篩」，讓校園陷入集體猜忌、摧毀師生信賴，導致校園防護網失效，讓真正需要幫忙的兒少在體制中失聯。建議傾聽兒少接觸毒品的原因與管道，找出背後的結構性原因，才能做到輔導工作。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，網購平台、社群媒體及通訊軟體群組均成青少年接觸毒品資訊的重要來源，不肖人士於資訊中淡化用毒風險，將不明煙彈包裝成紓壓方式或社交工具，並透過水果、飲料等口味設計降低學生戒心，警方及學校應加強毒害宣導。

電子煙 反毒 校園

延伸閱讀

「喪屍煙彈」毒駕頻傳 擬修法罰持有電子煙、稽查104萬件開罰9.2億

防制毒駕 立委提加重毒駕刑責、同車連坐罰解方

綠委修法防毒駕 盼強化篩檢與查緝

「機智拒毒生活」校園特展 靜宜攜手中國信託反毒教育基金會及警方

相關新聞

AI潮流、文理失衡 高中偏好選讀自然組

在現行升學制度下，自然組學生可跨填法律、商管等社會組熱門科系，但社會組學生難跨考理工，加上近年ＡＩ與科技產業快速發展，導致學生與家長更傾向選擇自然組。台北市教育局統計，近五學年度建中、北一女、中山女高等校，高二、高三選讀社會組約二成、自然組約八成，文理比例呈現明顯失衡。

瓦城創辦人女兒太狂！第一名畢業上哈佛 母曝她從害羞女孩一路發光

瓦城泰統集團創辦人妻子、瓦城慈善基金會執行長吳丹鳳近日在IG分享18歲小女兒Sophie的畢業喜訊，貼出多張女兒穿著畢業袍、手捧花束的照片，畫面青春洋溢。她寫下「畢業快樂Sophie」，並以母親視角回望女兒一路成長...

「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰 得獎名單出爐

第5屆「宜！蘭新創力競賽」得獎名單出爐，今天舉辦頒獎典禮，今年度參賽隊伍共35組投件，青年提案內容涵蓋多元領域，競爭激烈。代理縣長林茂盛今天出席頒獎典禮，揭曉得獎名單，肯定青年團隊的創意與努力。

楊双子談台灣多樣面貌 「台灣感性」是韓國入門管道

台灣作家楊双子今天在韓國首爾舉辦媒體座談會，她盼透過文學讓更多人認識台灣，也談到韓國人喜愛的「台灣感性」，是對韓國人來說...

挽回文理失衡…教團籲支持人文領域發展、提高薪資

台灣高中的選組生態「瘋狂洗牌」，重理工、輕人文的升學氛圍也衝擊高中語文資優班與人文社會資優班招生，全國中等學校教育產業工會理事長史美奐表示，未來人文與社會科師資需求下降是必然趨勢，若要挽回文理失衡現象，關鍵在於提升薪資待遇與強化人文社會領域發展支持。

邱坤良、廖慶松、徐仁修獲行政院文化獎

文化部昨公布第四十五屆行政院文化獎得主名單，由戲劇學者邱坤良、「台灣新電影保母」廖慶松、荒野保護協會創辦人徐仁修獲獎。文化部長李遠表示，三位得獎人在藝術研究、電影剪接及報導文學領域具有特殊貢獻，長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲獎實至名歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。