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「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰 得獎名單出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰，得獎名單出爐，由代理縣長林茂盛頒發獎金與獎狀。圖／縣府提供
「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰，得獎名單出爐，由代理縣長林茂盛頒發獎金與獎狀。圖／縣府提供

第5屆「宜！蘭新創力競賽」得獎名單出爐，今天舉辦頒獎典禮，今年度參賽隊伍共35組投件，青年提案內容涵蓋多元領域，競爭激烈。代理縣長林茂盛今天出席頒獎典禮，揭曉得獎名單，肯定青年團隊的創意與努力。

宜蘭縣政府與國立宜蘭大學攜手辦理「宜！蘭新創力競賽」，透過競賽平台鼓勵青年將創意轉化為實際行動，並藉由跨領域交流與良性競爭，提升青年團隊在品牌經營、商業模式及市場分析等面向的實務能力。

代理縣長林茂盛表示，此次青年團隊的提案內容與執行成熟度明顯提升，許多團隊不再只是停留於創意概念，而是逐步發展成具可行性與商業潛力的創新方案，未來縣府將持續串聯產官學資源，協助青年累積創業經驗、拓展市場視野，讓更多創新想法成為推動地方產業升級的新動能。

競賽分「學生組」及「社會組」，通過初選的入圍團隊須完成10小時以上創業培訓課程後進入決賽，其中「學生組」選出前三名及佳作，「社會組」分「包裝設計類」與「產品開發類」兩大類，得獎團隊除獲得獎金與獎狀外，日後也會鏈結專家業師輔導諮詢，提供專業技術改良服務，協助優化產品。

參賽提案內容多元涵蓋海廢與國產木材再利用、白蝦智慧監測系統、智慧寵物照護、家用型乾式熟成設備，以及結合茶文化與地方風土特色的生活香與陶藝包裝設計等。得獎名單如下：

●「學生組」21組團隊投件：

第1名「來就補科技團隊」、第2名「魚泥相伴」、第3名「Binky bunny」、佳作「胡搞蝦搞」。

●「社會組」14組團隊投件：

包裝設計類優勝團隊：「孟延君上手作甜點」及「奧格斯特企業社」。

產品開發類優勝團隊：「植木所」、「毛孩腎力腎貓配方開發」、「水芯實驗室」及「珍韻企業社」。

更多青年創業輔導諮詢服務可洽宜蘭青年交流中心03-9359337總機9諮詢，更多資訊參考「宜蘭縣政府青年事務科」官方臉書或「宜蘭青年交流中心」官網。

「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰，得獎名單出爐，由代理縣長林茂盛頒發獎金與獎狀。圖／縣府提供
「宜！蘭新創力競賽」吸引學生與社會組共35組激戰，得獎名單出爐，由代理縣長林茂盛頒發獎金與獎狀。圖／縣府提供

宜蘭 宜蘭大學 林茂盛 青年

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