瓦城創辦人女兒太狂！第一名畢業上哈佛 母曝她從害羞女孩一路發光
瓦城泰統集團創辦人妻子、瓦城慈善基金會執行長吳丹鳳近日在IG分享18歲小女兒Sophie的畢業喜訊，貼出多張女兒穿著畢業袍、手捧花束的照片，畫面青春洋溢。她寫下「畢業快樂Sophie」，並以母親視角回望女兒一路成長，從小時候內向、害羞、不太多話，到如今將前往哈佛就讀，走向自己的世界。
吳丹鳳透露，Sophie今年不只順利畢業，還以畢業生第一名身分完成學業，並代表畢業生上台致詞。她坦言，許多人會羨慕女兒亮眼的成績，但她最開心的，並不只是頭銜，而是看見女兒一步步成為一個自律、親切、有責任感的人。
事實上，女兒在學業之外，也早已在理工與團隊領導領域累積亮眼成績。吳丹鳳4月時曾在IG分享，Sophie連續第三年帶領校隊，拿下FIRST機器人競賽區域賽的「影響力大獎」。她特別提到，全球每年有超過3000支機器人隊伍參與FRC比賽，分布在50多場區域賽中，而每一場區域賽只會選出一個Impact Award得主，競爭相當激烈。
吳丹鳳也進一步說明，這三年來，Sophie作為校隊隊長，帶領一支人數眾多、組織複雜的團隊，每一年都從零開始，設計、製作一台全新的機器人，並投入高強度競賽。三年下來，不只是完成三台機器人，更等於完成三次大型專案，背後包含無數次協調、決策與承擔。
此外，鴻海創辦人郭台銘夫人曾馨瑩4月同一天也曾在IG分享，大女兒「妞妞」赴美參加同一項FRC區域賽，並與團隊贏得Impact Award，讓她開心直呼「你們太棒了！為你們感到驕傲」。而吳丹鳳女兒Sophie也在同一競賽團隊中。
從機器人競賽、團隊領導，到以第一名畢業並代表畢業生致詞，Sophie的成長軌跡讓母親格外感動。吳丹鳳也暖心祝福女兒，未來會看見更大的世界、遇見更多挑戰，但也要永遠保有熱情與光芒。
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