楊双子談台灣多樣面貌 「台灣感性」是韓國入門管道

台灣作家楊双子今天在韓國首爾舉辦媒體座談會，她盼透過文學讓更多人認識台灣，也談到韓國人喜愛的「台灣感性」，是對韓國人來說很好入門的方式，能有機會更深入了解台灣的多樣面貌。

楊双子和譯者金翎憑長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際文學大獎「國際布克獎」，從英國回到台灣後不久，楊双子從5月28日開始在首爾展開一系列行程。

楊双子今天在媒體座談會時談到，「當我在書寫台灣文學時，第一優先想對話的對象其實是國內讀者，但隨著後來比較多國際交流，我也會更明確意識到，透過文學想跟其他國家傳達重要的意念。」楊双子也提到，台灣是一個非常複雜且多元的國家，從民族、語言到民俗信仰差異都非常大。

近期韓國民眾赴台灣旅遊時，相當喜愛「台灣感性」氛圍，這也成為台灣觀光一大標誌。楊双子接受中央社記者提問時表示，「我認為台灣是很多樣性的、面貌是複雜的，當韓國人以台灣感性這種比較親切、文化性層面去認識台灣，我覺得也是一件好事。」

楊双子認為，「台灣感性」是很好的入門管道，「先讓韓國人進入到台灣來，也許未來有機會可以更深入認識台灣。」

另一方面，楊双子也提到，很多台灣人是透過K-pop、韓劇來認識韓國，「也許有些韓國人會覺得那都是表面、帶有資本主義運作的痕跡，可是這並不妨礙台灣人更想認識韓國，真正進入到韓國之後，了解更深層的面向。」

楊双子強調，像「臺灣漫遊錄」表面上也是比較輕鬆的主題，像是旅行、美食，「可是先從這裡入門之後，這也直接跟一個國家的認同如何成形綁在一起，總結來說，有東西使人感興趣是最重要的。」

目前「臺灣漫遊錄」有英文、日文、韓文等3種語言的譯本，楊双子說：「有發現在各地跑行程時，各地讀者反應很不相同。」她提到，由於這本書是在批判日本殖民，「我也好奇日本讀者會怎麼看，結果會來讀這本書的日本讀者，原本就是反省程度高的讀者，他們的回饋也是反省曾經殖民過台灣的歷史事實。」

韓國也曾被日本殖民過，楊双子提到，「臺灣漫遊錄」是刻意使用第一人稱，希望大家可以代入日本殖民者視角的故事，不過她笑說：「可是在韓國完全失敗了，因為大家會立刻意識到日本殖民者很討厭。」