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韓媒提問太陽花學運 楊双子：強調台灣與中國差異

中央社／ 首爾1日專電
台灣作家楊双子（圖）1日在韓國首爾進行媒體座談，有韓媒提問2014年太陽花學運的重要性，楊双子表示，這場學運直接影響她身為創作者的主題，「更想去強調台灣跟中國人到底哪裡不一樣。」 中央社
台灣作家楊双子（圖）1日在韓國首爾進行媒體座談，有韓媒提問2014年太陽花學運的重要性，楊双子表示，這場學運直接影響她身為創作者的主題，「更想去強調台灣跟中國人到底哪裡不一樣。」 中央社

台灣作家楊双子今天在韓國首爾進行媒體座談，有韓媒提問2014年太陽花學運的重要性，楊双子表示，這場學運直接影響她身為創作者的主題，「更想去強調台灣跟中國人到底哪裡不一樣。」

楊双子和譯者金翎憑長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際文學大獎「國際布克獎」，從英國回到台灣後不久，楊双子從5月28日開始在首爾的一系列行程。

楊双子今天在韓國首爾進行媒體座談會，有韓國媒體提問，之前楊双子曾在採訪中提過2014年太陽花學運的重要性。楊双子表示，318學運對自己、同儕都是很關鍵的社會運動，「直接影響到我們日後文學書寫方向，這件事是明確的。」

楊双子提到，在太陽花學運之前，其實被問到國家認同，很多人介於「我是台灣人也是中國人」，但在太陽花學運之後愈來愈多人轉向只有一個答案「我是台灣人」。她指出，而這也影響到很多創作者的主題，「更想去強調台灣跟中國人到底哪裡不一樣。」

楊双子指出，根據這12年來觀察，即使不同創作者書寫不同類型，包括歷史、科幻小說等，「但我們都在談台灣才能做出的故事是這樣、而中國做不出來。」楊双子提到，自己是從2014年開始決定要寫台灣殖民時代的歷史小説，才有了「花開時節」、「臺灣漫遊錄」。

楊双子說：「因為有了太陽花學運，有了覺得台灣快要被中國併吞的危機感，我才會去書寫台灣殖民時代的故事，想要對當代台灣讀者說，我們不要再回去被殖民了。」

至於接下來的規劃，楊双子表示，因為太忙碌的關係，所以之前與經紀人討論過，2029年前不會接任何演講邀約，「在這時間我想要很努力產出2本小說。」楊双子指出，目前已經有1本快寫完了，是當代故事舞台的小說，一樣是寫飲食、女性，希望今年可以寫完。

接下來則將會全心全意寫第3本歷史長篇小說，是關於女性的職業，楊双子說：「因為要寫100年前的職業女性，所以要做的功課很多，我希望在2029年之前專心寫完。」

太陽花學運 楊双子 首爾

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