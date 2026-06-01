網購、社群成毒品新入口！防堵入侵校園 兒少團體點2關鍵

隨著依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品流入校園，教育部研議導入唾液篩檢並建置全國9192處校園周邊巡查熱點，強化毒品防制工作。不過，兒少團體認為，除了篩檢與查緝，更應重視青少年接觸毒品背後的心理壓力、家庭及人際因素，透過完善輔導與支持系統協助學生辨識風險、建立正確觀念，才能從根本降低新興毒品對校園的衝擊。

因應新興毒品常偽裝成電子煙、煙彈並透過網路及同儕傳播，教育部表示，將持續推動反毒教育，結合校安人員、導師、輔導教師及家長建立防護網，並針對國中小高年級及高中學生每年至少辦理一次入班宣導。對於疑似接觸毒品或具高風險情形的學生，學校將依規定辦理特定人員認定、尿液篩檢、家長通知、校安通報及春暉輔導等程序，及早發現風險並提供後續支持。

教育部指出，因依托咪酯等新興毒品不易即時辨識，正研議將唾液篩檢納入校園防制措施，作為早期風險辨識輔助工具，後續仍須依規定進行尿液篩檢確認，並銜接輔導與醫療資源。同時，教育部持續與警政單位合作，目前已於全國3627所學校建置9192處巡查熱點，強化校園周邊電子煙、毒品交易及高風險場域查察，從源頭阻斷學生接觸毒品的可能性。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，相較於過去主要透過特定場所或人際網絡接觸毒品資訊，如今網購平台、社群媒體及通訊軟體群組等，已成為部分青少年接觸相關資訊的重要來源；且這些資訊與內容往往刻意淡化風險，將不明煙彈包裝成紓壓方式或社交工具，並透過水果、飲料等口味設計降低學生戒心。

蔡其曄認為，部分青少年接觸藥物的原因，可能與課業壓力、情緒困擾、人際關係或家庭因素有關。若能及早提供心理支持與輔導資源，將有助於降低誤用或接觸毒品的風險，並強調，防制新興毒品進入校園固然重要，但真正有效的關鍵，仍在於協助學生理解風險、培養判斷能力與建立正確的用藥觀念，才能從根本提升成效。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉則說，反毒工作不能只停留在篩檢與管理，若過度強調科技執法，恐演變成侵害隱私的「變相普篩」，更可能讓校園陷入集體猜忌、摧毀師生信賴，導致校園防護網失效，讓真正需要幫忙的兒少在體制中失聯。青少年接觸新興毒品往往與心理壓力、人際關係及家庭處境有關，應該好好調查並傾聽兒少第一次在哪拿到？為什麼想試？只有找出背後的結構性原因與支持系統破洞，才能真正做到好好輔導。

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