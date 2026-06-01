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「臺灣漫遊錄」奪大獎！楊双子首爾發聲：盼透過文學 讓台灣被世界看見

中央社／ 首爾1日專電
透過「臺灣漫遊錄」獲頒「國際布克獎」的台灣作家楊双子（右）1日在韓國首爾進行媒體座談會，她表示，現在台灣處境非常危險，希望能透過文學讓台灣被世界認識。 中央社
透過「臺灣漫遊錄」獲頒「國際布克獎」的台灣作家楊双子（右）1日在韓國首爾進行媒體座談會，她表示，現在台灣處境非常危險，希望能透過文學讓台灣被世界認識。 中央社

台灣作家楊双子今天在韓國首爾進行媒體座談會，她提到，自己在出發英國前曾得到前總統蔡英文正向的鼓勵。楊双子也指出，現在台灣處境非常危險，希望能透過文學讓台灣被世界認識。

台灣作家楊双子和譯者金翎於上個月憑長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際文學大獎「國際布克獎」。楊双子從5月28日開始在首爾的一系列行程，今天則是與媒體進行座談會。

再次談到得獎感言，楊双子表示，自己身為「文學研究者」及「小說家」有2種不同面向的感受。楊双子指出，這座獎項是跟翻譯金翎一起得到的，「身為一個文學研究者，不如說我相信她會得獎、所以我會得獎。」

楊双子也認為，如果不是這本「臺灣漫遊錄」小說，而是其他本小說由金翎來翻譯不一定會得獎，「同樣的這部作品由其他翻譯家來翻，也不一定會得獎，是因為2個人剛好在這本書相遇，所以才有機會得這個獎。」

而身為小說家身分，楊双子表示，「我的感受其實滿單純的，就是很想為台灣得這個獎。」楊双子對在場媒體提到，因為現在國際局勢中，台灣處境是非常危險的、高壓的，「我很希望在這樣的情況下，台灣有更多不同面向被世界的人所認識，我認為用文學是非常好的方式。」

楊双子提到，其實在前往英國倫敦參加頒獎典禮之前，曾與前總統蔡英文見過面，這趟英國旅費部分也是由蔡前總統所贊助。楊双子提到，「在這個談話裡我有很想問她的問題，就是我非常想為台灣得到這個獎，可是這個心態是健康的嗎？」

不過楊双子指出，當時蔡前總統馬上就回答，「為什麼這個想法會不健康？」楊双子提到，在與蔡前總統對談時所感受到的，是她也認為應該要用各種不同面向走出台灣，讓其他人看到台灣的多種樣貌，所以想為台灣得這個獎當然也是合理的。

楊双子說：「作為一個小說家，獲獎我非常開心，同一時間我也非常期待，有更多台灣文學有機會被世界文學的其他人看見。」

楊双子 首爾 金翎

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