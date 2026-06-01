網戀、3C成癮成隱憂 竹縣推5場青春講座助親子溝通

面對青少年沉迷3C、社群焦慮及網路交友風險，新竹縣家庭教育中心攜手有智一同未來教育發展協會推出青春正好系列講座，首場於竹北市光明國小登場，吸引逾300名親子參與。系列講座將持續至9月，透過心理、教育與法律專家分享，陪伴家長與孩子迎接青春期課題。

新竹縣家庭教育中心主任施宜如表示，現代青少年成長過程深受社群媒體影響，部分孩子因過度在意IG等平台互動情況，容易因訊息未獲回覆而產生焦慮與自我懷疑。她指出，青春期是建立自我認同的重要階段，本次系列講座希望帶領家長與孩子理解網路成癮背後的心理需求，透過覺察與溝通，幫助孩子建立自信與自我價值。

首場課程由前刑事警官黃順吉主講，以「你的青春很貴：網戀與社交的隱形地雷」為題，從實際案例出發，向親子說明網路交友風險、法律責任及自我保護觀念，協助青少年建立正確網路使用態度。

有智一同未來教育發展協會理事長林妤芬表示，近年青少年因缺乏正確引導，誤入網戀性剝削或網路詐騙陷阱的案例時有所聞，希望透過兼具法治教育與心理成長的系列講座，陪伴家長與孩子一起面對數位環境帶來的各種挑戰。

長期關心教育議題的新竹縣議員吳旭智表示，數位世代的青少年面臨前所未有的心理壓力，當孩子在現實生活中缺乏肯定或在網路世界遭遇挫折時，家庭支持往往是最重要的依靠，因此希望透過講座協助家長找到陪伴與溝通的方法。

主辦單位指出，系列講座將持續至9月，後續將邀請親職講師陳子蘭、剪紙藝術家楊士毅（阿貴老師）、心理專家蘇絢慧及諮商心理師陳志恆等人分享，內容涵蓋親子關係、自我認同、自信建立及3C教養等議題。

活動全程免費，並規畫國高中生青年學習認證，可作為108課綱學習歷程參考，同時提供熱門桌遊抽獎，目前6月27日場次已開放報名，詳細活動資訊與報名方式，請至「有智一同未來教育發展協會」官方粉絲專頁查詢。

新竹縣家庭教育中心攜手有智一同未來教育發展協會推出青春正好系列講座。圖／主辦單位提供

新竹縣家庭教育中心攜手有智一同未來教育發展協會推出青春正好系列講座。圖／主辦單位提供