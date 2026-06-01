台灣首位NASA-GLOBE成員陳正昌 帶領17名老師共創海洋教育範本

小公視、連江縣政府共同舉辦的馬祖周到校服務活動，克服濃霧、航班停飛等考驗，圓滿完成任務。新店高中老師陳正昌是台灣首位NASA-GLOBE成員，帶領來自四鄉五島17名老師一起討論，連結國際視野與在地觀點，設計具備「馬祖靈魂」的教案，同時整合馬祖在地的戶外與海洋教育學習路線，讓孩子可以從島民視角出發，呼應全球氣候變遷，厚植守護家園行動力。

公共電視兒少中心主任林瓊芬、人權顧問李立旻博士、台灣首位NASA-GLOBE成員陳正昌老師、金鐘主持人王伯源Mikey、水果奶奶的好朋友小岳哥哥、LIS創辦人嚴八、新生代三棲藝人宇宙和百萬Youtuber胡子等近30名團隊成員一同赴連江，將公共電視教育資源與優質節目推廣到四鄉五島。

小公視登島是馬祖少見完整、有系統，兼具教育性與娛樂性的綜合性推廣計畫，整合公視兒少資源網、連江戶外與海洋教育中心及馬祖梅石藝文中心，舉辦人權桌遊、教師研習和口袋影展等一系列活動，服務對象涵蓋國小、國中、高中、老師及家長，透過小公視的影視節目及教學資源，讓師長有更多元教材可以運用。

林瓊芬說，在3C世代，使用平板收看各種影視內容是孩子的日常，公視長期關心兒少的教育，希望提供能啟發想像力，又能讓師長放心的節目，是小公視的核心任務。透過兒少教育資源網的專業，將節目轉換成不同的教案，成為師長的備課好幫手，不僅是小公視的專業，更是推廣節目的重要管道。一系列馬祖周行動，成功將小公視的節目及教案整合成完整的到校服務，是相當成功的推廣，也開啟對未來世界的更多想像。

連江縣長王忠銘說，小公視透過一周時間走遍四鄉五島，包含馬祖高中、塘岐國小、東莒國小、敬恆國中小及東引國中小，在天氣多變的馬祖，是難度很高的挑戰。馬祖因為地理環境及人口結構的關係，有很大的彈性和包容度，期待未來能借重小公視在兒少領域的專業，展開更多深度合作。

反霸凌人權桌遊「校園目擊者」是公視兒少教育資源網開發，2023年至今巡迴全台47所學校，希望透過遊戲方式，讓學生能有機會討論霸凌議題。此次入校由李立旻博士及顏君睿講師協助，帶領孩子彼此對話，培養同理與感受，鼓勵孩童更願意伸出援手，為身旁同學發聲。

馬祖也是海洋教育重要場域，小公視和連江縣戶海中心共同舉辦「下課花路米 x 守護海平面上的家園」的海洋教師研習，陳正昌帶領來自四鄉五島17名老師一起討論，連結國際視野與在地觀點，設計具備「馬祖靈魂」的教案，也關注全球氣候變遷議題，厚植守護家園行動力。

小公視人權桌遊到馬祖，帶領學子探討霸凌議題，鼓勵孩童培養伸出援手的勇氣。圖／小公視提供

小公視口袋影展前進馬祖，讓大小朋友都開心。圖／小公視提供

小公視人權教育推動計畫，將人權桌遊「校園目擊者」帶往馬祖，透過桌遊帶領孩子彼此對話。圖／小公視提供