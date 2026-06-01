快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

第45屆行政院文化獎公布 邱坤良、廖慶松、徐仁修獲獎跨越百人里程碑

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
凝聚台灣生態與客庄記憶的報導文學家徐仁修。圖／客家委員會提供 攝影／社團法人中華民國荒野保護協會
凝聚台灣生態與客庄記憶的報導文學家徐仁修。圖／客家委員會提供 攝影／社團法人中華民國荒野保護協會

文化部今日公布第45屆行政院文化獎得主名單，由邱坤良、廖慶松、徐仁修獲此殊榮。文化部長李遠親自致電向得獎人道賀，並表示三位得獎人在藝術研究、電影剪接及報導文學領域具有特殊貢獻，且長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲得本屆行政院文化獎實至名歸。

文化部表示，行政院文化獎過去44屆已向99位維護及發揚台灣文化具有特殊貢獻之傑出藝文人士，致上最高榮譽，本屆3位得獎者加入後，歷屆受獎人數將正式跨越百人里程碑，達到102位。

文化部指出，邱坤良1949年生，現職為國立台北藝術大學名譽教授，兼具作家、舞台劇編導、戲劇學及戲劇史學者等多重專業身分。曾擔任行政院文化建設委員會主委、國立中正文化中心董事長、國立台北藝術大學校長等，深度參與並推動多項國家文化藝術政策，是台灣戲劇教育與文化行政發展的重要推手。邱坤良專精於台日戲劇史，在台灣民間文化、儀式性表演與田野研究領域做出極大貢獻，編導的劇場作品兼具歷史審視與前衛創新精神。曾獲第一屆時報文學獎「報導文學獎」，並於2024年榮獲第35屆傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎。

廖慶松1950年生，人稱「廖桑」，是台灣影壇殿堂級的剪接大師，兼具監製、編劇、導演與教育者身分。廖慶松投身電影工作超過半世紀，參與影視作品高達上百部，被業界譽為「台灣新電影保母」，近年戮力於電影人才培育與經驗傳承，與侯孝賢等人共同成立「台灣電影文化協會」，積極推動電影文化教育，透過舉辦剪接工作坊與實體教學，將極具價值的專業心法毫無保留教授給新生代電影人。曾獲金馬獎年度最佳台灣電影工作者、國家文藝獎電影類得主、金馬獎特別貢獻獎，並於2025年擔任第62屆金馬獎評審團主席。

徐仁修1946年生，長期致力於台灣自然、生態與人文地景的書寫、保存與具體實踐。作為台灣自然及報導文學重要代表人物，徐仁修的書寫深入探討人類與土地的關聯，代表作《家在九芎林》生動描繪客庄日常，完美傳達客家文化中「敬天惜地、勤儉樸實」的精神。1995年發起成立「荒野保護協會」，開創以籌款購買荒地保護生態的具體行動，強調「文化即生活」的保育理念，成功將生態與族群文化建構為台灣文化主體的重要元素。曾多次榮獲金鼎獎推薦優良圖書、第21屆吳三連獎文學獎報導文學類，並於2025年獲得客家委員會頒發客家貢獻獎「特別貢獻獎」。

文化部表示，行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，評審過程嚴謹，須先經各界公開提名，由評議委員書面初審，經至少三位委員同意，再提至評議會決審會議討論，最終通過三分之二以上委員出席及四分之三以上出席委員同意後，報請行政院長核定。今年頒獎典禮預定於8月5日在台北市中山堂光復廳舉行，由行政院長頒授文化獎章、證書及獎金100萬元。

守護台灣新電影浪潮的電影工作者廖慶松。圖／台北金馬影展執行委員會提供
守護台灣新電影浪潮的電影工作者廖慶松。圖／台北金馬影展執行委員會提供

貫通台灣傳統戲曲研究與民俗實踐的戲劇學者邱坤良。圖／國立傳統藝術中心提供
貫通台灣傳統戲曲研究與民俗實踐的戲劇學者邱坤良。圖／國立傳統藝術中心提供

李遠 文學獎 行政院

延伸閱讀

文化部台灣國際兒童及青少年嘉年華 9月高雄登場

好讀周報／台灣學生奪「青少年科學奧林匹亞」5獎 她年初才得大獎再獲青睞

全國文化會議分區論壇報名開跑 廣邀全民對話

TAI身體劇場踩出土地哲學 奪台新藝術獎年度大獎

相關新聞

彰化國立學校午餐廚餘收到6月？學校苦惱餐費恐漲 環保局發聲了

近日各級學校紛紛辦理新學年午餐團膳招標，國立學校卻發生可能調高午餐餐費，以因應下學年起新增團膳廚餘費用的困擾。環保局今表示，將先要求團膳業者改善處理廚餘方式，不會強收處理費讓業者轉嫁到學生餐費。

台灣首位NASA-GLOBE成員陳正昌 帶領17名老師共創海洋教育範本

小公視、連江縣政府共同舉辦的馬祖周到校服務活動，克服濃霧、航班停飛等考驗，圓滿完成任務。新店高中老師陳正昌是台灣首位NASA-GLOBE成員，帶領來自四鄉五島17名老師一起討論，連結國際視野與在地觀點，設計具備「馬祖靈魂」的教案，同時整合馬祖在地的戶外與海洋教育學習路線，讓孩子可以從島民視角出發，呼應全球氣候變遷，厚植守護家園行動力。

第45屆行政院文化獎公布 邱坤良、廖慶松、徐仁修獲獎跨越百人里程碑

文化部今日公布第45屆行政院文化獎得主名單，由邱坤良、廖慶松、徐仁修獲此殊榮。文化部長李遠親自致電向得獎人道賀，並表示三位得獎人在藝術研究、電影剪接及報導文學領域具有特殊貢獻，且長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲得本屆行政院文化獎實至名歸。

防堵喪屍煙彈入侵校園 教育部擬推唾液篩檢、建9192處巡查熱點

因應依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品偽裝成電子煙彈流入校園，教育部表示，將持續推動反毒教育，並結合跨部會查緝、篩檢及輔導機制，從校園及周邊環境強化防制工作。教育部指出，將以「辨風險、早發現、阻來源、重輔導」為原則，結合校園宣導、落實特定人員篩檢、校園周邊巡查及輔導轉介，強化第一線及時辨識與應變能力。另針對依托咪酯等新興毒品不易即時辨識的特性，教育部正研議納入唾液篩檢，作為早期風險辨識的輔助工具。

桃園公托線上候補登記今起至15日受理 未滿2歲幼兒家長把握

桃園市婦幼發展局表示，公共托育候補登記今日起至15日（周一）下午5時開放受理，有未滿2歲嬰幼兒的家庭，如有公共托育需求，可以上「桃園育兒資源網」完成線上候補登記。

教育部留學獎學金放榜 225人獲選出國攻讀學位

為厚植國家實力，培育我國具國際視野之各專業領域的優秀青年人才，教育部自92年起設置「留學獎學金」，以獎助青年學子赴國外知名大學攻讀博碩士學位。教育部今天公布115年留學獎學金甄試錄取名單，並開放上網查詢書面審查成績，申請人如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。