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防堵喪屍煙彈入侵校園 教育部擬推唾液篩檢、建9192處巡查熱點

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
因應依托咪酯等新興毒品流入校園，教育部規劃透過宣導、篩檢及巡查等措施建構校園防護網。圖／本報資料照片
因應依托咪酯等新興毒品流入校園，教育部規劃透過宣導、篩檢及巡查等措施建構校園防護網。圖／本報資料照片

因應依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品偽裝成電子煙彈流入校園教育部表示，將持續推動反毒教育，並結合跨部會查緝、篩檢及輔導機制，從校園及周邊環境強化防制工作。教育部指出，將以「辨風險、早發現、阻來源、重輔導」為原則，結合校園宣導、落實特定人員篩檢、校園周邊巡查及輔導轉介，強化第一線及時辨識與應變能力。另針對依托咪酯等新興毒品不易即時辨識的特性，教育部正研議納入唾液篩檢，作為早期風險辨識的輔助工具。

教育部表示，因應依托咪酯等新興毒品常偽裝成電子煙、煙彈並透過網路及同儕傳播，將持續推動反毒宣導，結合校安人員、導師、輔導教師及家長建立防護網，並針對國中小高年級及高中學生每年至少辦理一次入班宣導，透過數位媒材、短影音、懶人包及案例式教材等引導學生學會辨識風險。

教育部指出，對於疑似接觸毒品或有高風險情形的學生，學校將依《各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點》等規定，辦理特定人員認定、尿液篩檢、家長通知與同意、校安通報及春暉輔導等程序，透過依法定程序進行篩檢與輔導銜接，協助及早發現疑似風險並啟動後續支持。

另針對依托咪酯等新興毒品不易即時辨識的特性，教育部正研議納入唾液篩檢，作為早期風險辨識之輔助工具，教育部強調，唾液快篩後續仍須依規定辦理尿液篩檢確認，並依程序銜接春暉輔導、醫療轉介等支持措施，同時兼顧學生權益、隱私保護及家長知情同意。

為防堵新興毒品流入校園周邊，教育部持續與警政單位密切合作，針對全國校園周邊之施用毒品或交易高風險場域加強巡查，目前已於全國3627所學校建立9192處巡察熱點。未來將持續針對校園周邊電子煙、毒品交易及高風險場域加強巡查，並強化學校與警政情資聯繫；倘發現疑似藥頭、販售不明煙彈等情事，立即啟動校安通報並與警方合作，從源頭阻斷學生接觸毒品的可能性。

教育部強調，面對新興毒品快速變形與毒駕風險，將持續與法務部、內政部及衛福部等部會合作，從校園宣導、周邊巡查、快篩辨識、確認檢驗、輔導轉介到家庭支持，建立完整防制網絡，也呼籲家長共同留意子女是否有精神恍惚、行為異常或持有不明煙油、電子煙等情形，如發現異常，可及早尋求專業協助，並透過家庭、學校與輔導、醫療等資源共同支持孩子。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園 教育部 反毒 喪屍煙彈 電子煙 唾液快篩

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