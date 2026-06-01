加拿大科展 台生研究皮癌治療、心理支持獲2銀牌
台灣科教館選拔2件作品參加加拿大科學展覽會，雙雙獲得大會卓越獎銀牌，包括研究尿路上皮癌治療的議題、兼具安全性與可及性的「閉環心理支持系統」。
台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，加拿大科學展覽會自1962年創辦至今，已成為加拿大規模最大的青少年科學競賽盛會；競賽作品分為「科學發現」及「科學創新」類，下設9個學科領域，並依參賽者年齡區分3個級別，評審結果依標準給予4個等級成績。
2026年第64屆加拿大科學展覽會於5月23日至31日在加拿大艾德蒙頓舉行，共有341件作品、388名參賽者同場競技；台灣科學教育館自「2026年台灣國際科學展覽會」選拔出2件作品，代表台灣參加加拿大科學展覽會，雙雙獲得大會卓越獎銀牌。
高雄市高雄女中學生許凱琳的作品「類器官結合微流體晶片推動尿路上皮癌精準醫療」聚焦尿路上皮癌治療議題，運用病人來源類器官結合微流體晶片技術，建立更貼近人體腫瘤微環境的藥物測試平台。
研究培養3名患者的腫瘤類器官，並針對4種化療藥物進行測試，結果顯示不同患者對藥物的反應存在顯著差異，展現個人化藥物篩選的可行性與潛力，研究有望提升臨床治療精準度，降低無效治療與副作用風險，為精準醫療及新興癌症治療策略提供重要參考，獲大會卓越獎銀牌。
同樣獲大會卓越獎銀牌還有台南市沙崙國際高中學生張芸瑄的作品「彌補隱私與安全的鴻溝：具數據同步AI聊天機器人之VR心理健康支持系統」，這套兼具安全性與可及性的「閉環心理支持系統」，包含即時生理監測、防幻覺AI與分級VR訓練，透過邊緣運算與個人化動態閾值，打造具安全、隱私與高度可及性的心理健康平台。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。