加拿大科展 台生研究皮癌治療、心理支持獲2銀牌

台灣科教館選拔2件作品參加加拿大科學展覽會，雙雙獲得大會卓越獎銀牌，包括研究尿路上皮癌治療的議題、兼具安全性與可及性的「閉環心理支持系統」。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，加拿大科學展覽會自1962年創辦至今，已成為加拿大規模最大的青少年科學競賽盛會；競賽作品分為「科學發現」及「科學創新」類，下設9個學科領域，並依參賽者年齡區分3個級別，評審結果依標準給予4個等級成績。

2026年第64屆加拿大科學展覽會於5月23日至31日在加拿大艾德蒙頓舉行，共有341件作品、388名參賽者同場競技；台灣科學教育館自「2026年台灣國際科學展覽會」選拔出2件作品，代表台灣參加加拿大科學展覽會，雙雙獲得大會卓越獎銀牌。

高雄市高雄女中學生許凱琳的作品「類器官結合微流體晶片推動尿路上皮癌精準醫療」聚焦尿路上皮癌治療議題，運用病人來源類器官結合微流體晶片技術，建立更貼近人體腫瘤微環境的藥物測試平台。

研究培養3名患者的腫瘤類器官，並針對4種化療藥物進行測試，結果顯示不同患者對藥物的反應存在顯著差異，展現個人化藥物篩選的可行性與潛力，研究有望提升臨床治療精準度，降低無效治療與副作用風險，為精準醫療及新興癌症治療策略提供重要參考，獲大會卓越獎銀牌。

同樣獲大會卓越獎銀牌還有台南市沙崙國際高中學生張芸瑄的作品「彌補隱私與安全的鴻溝：具數據同步AI聊天機器人之VR心理健康支持系統」，這套兼具安全性與可及性的「閉環心理支持系統」，包含即時生理監測、防幻覺AI與分級VR訓練，透過邊緣運算與個人化動態閾值，打造具安全、隱私與高度可及性的心理健康平台。