第52屆曾虛白新聞獎7/1徵件 鼓勵關注公共議題
在AI技術影響媒體生態及內容生成之際，第52屆曾虛白先生新聞獎公布獎勵辦法，7月1日至15日受理報名，鼓勵公共服務、地方創生、環境永續報導及新聞學術著作，並要求報名時揭露作品使用AI情況。
曾虛白先生新聞獎長期鼓勵兼具時事觀察與社會關懷的優質新聞作品，盼透過獎項與時俱進，引領媒體生態正向發展。曾虛白基金會表示，在新媒體科技帶來多重挑戰與敘事機會之際，除鼓勵技術與形式創新外，也期待作品持續深化公共議題報導，呈現貼近社會脈動的內容。
第52屆獎勵辦法獎勵對象涵蓋新聞從業人員、新聞學術工作者及大專院校學生；獎項分為四大主軸，包括「公共服務報導獎」（文字類、影音類、音頻類、數位創新類）、「新聞學術著作獎」、「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，以及「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」（文字類、影音類、短影音類）。
其中，「公共服務報導獎」「新聞學術著作獎」及「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」各頒發獎金新臺幣10萬元及獎座1座；「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」各類別皆設有首獎及優選，以鼓勵青年學子投入環境、生態與永續議題報導。
曾虛白新聞獎期盼新聞從業人員、新聞學術工作者及大專院校學生持續以專業觀點與創新敘事為社會發聲，透過多元形式促進公共討論與社會理解，讓重要議題以不同方式被更多人看見與理解。
基金會提醒，本屆參賽作品須為114年7月1日至115年6月30日期間發表、刊播或出版之作品，並須符合各獎項規定之資格與格式，且一律採網路報名，詳細資訊可參考曾虛白先生新聞獎官網
（www.cna.com.tw/project/thp_award/index.html）。
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