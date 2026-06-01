桃園公托線上候補登記今起至15日受理 未滿2歲幼兒家長把握

桃園市婦幼發展局表示，公共托育候補登記今日起起至15日（周一）下午5時開放受理，有未滿2歲嬰幼兒的家庭，如有公共托育需求，可以上「桃園育兒資源網」完成線上候補登記。

婦幼局指出，為提升公共托育資源運用效率與候補制度公平，2023年10月起實施候補登記新制，每位幼兒至多可登記2家公共托育設施候補，候補資格效期為1年，並採每年重新登記及抽籤方式辦理，經系統抽取備取候補順序，6月25日公告結果。候補名單有效期間自今年8月1日起至明年7月31日，期間如公共托育設施有缺額，將就備取名單通知適齡幼兒依序辦理入托。

婦幼局提醒，曾於去年完成候補登記但幼兒尚未入托的家長，今年仍須重新辦理線上登記，才能保留下一年度候補資格，家長如欲調整候補的公共托育地點，可登入桃園育兒資源網帳號辦理，放棄其中1家候補資格後，即可新增其他志願，不得重複辦理候補登記。如有接獲錄取通知，家長須自通知次日起7日內完成報到、簽約及資料填寫等程序，逾期未辦理或未完成繳費者，將視同放棄入托資格。

此外，去年10月後陸續開幕的5處公共托育設施，包括中壢自強托嬰中心、龜山山頂社區公共托育家園、大有托嬰中心、蘆竹宏竹托嬰中心及大溪南雅托嬰中心（以上皆公設民營），候補名單效期至2027年7月31日，因此不納入這次候補抽籤；另龜山新興社區公共托育家園因建築物整修，也不參與本次候補作業，已登記上述托育設施候補者，無須重新取消或報名。

詳細資訊可至桃園育兒資源網，或婦幼發展局網站最新消息瀏覽查看。或電話洽詢各公托中心（家園）、婦幼發展局幼兒托育科（03）3322101分機6424、6426。