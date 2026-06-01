雄校聯駁二登場 集結24校37社團、首辦戰鬥陀螺賽
高雄規模最大學生社團聯合成果發表「2026雄校聯」，集結24所高中職及大專院校、37組學生社團，除熱音、熱舞及特色展攤，今年首度加入人氣爆棚的戰鬥陀螺交流挑戰賽，打造專屬青年的青春嘉年華。
青年局近年以補助方式鼓勵學生發展社團、盡情展現自我，局長林楷軒說，一年一度跨校聯合成果展是學生創意、凝聚向心力與交流學習的重要平台，尤其社團幹部任期多為一年，成果發表也是卸任前最重要的代表作，承載著一整年的努力與回憶。
林楷軒指出，今年除安排舞台演出及各類社團成果展示外，也規畫青春交流留言牆、青春拍貼機、特色美食市集及互動闖關區等，打造兼具展演、體驗與交流的青春嘉年華，現場更設置跨校交流空間，鼓勵來自不同學校、擁有共同興趣的青年互動認識，拓展人際網絡與合作機會。
首登場的「戰鬥陀螺交流挑戰賽」也是亮點之一，採單淘汰賽制進行，參賽者將透過一對一對戰爭奪冠軍寶座，優勝者除可獲得限定版戰鬥陀螺好禮，也能與同好切磋交流，感受競技文化魅力。
此外展攤年度霸主、舞台年度霸主人氣票選，獎金從去年1萬元加碼至1萬5千元，民眾只要掃描現場QR Code即可參與投票，為喜愛的社團加油打氣。
青年局補充，希望透過學生社團聯合成果展，讓更多青年有機會展現才華、累積經驗，在社團活動中找到志同道合的夥伴，6月6日本周六齊聚高雄駁二淺三碼頭，一同見證青年最熱血、最有創意的青春能量。
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