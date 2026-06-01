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教育部留學獎學金放榜 225人獲選出國攻讀學位

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部今天公布115年留學獎學金甄試錄取名單，並開放上網查詢書面審查成績。圖／本報資料照片
教育部今天公布115年留學獎學金甄試錄取名單，並開放上網查詢書面審查成績。圖／本報資料照片

為厚植國家實力，培育我國具國際視野之各專業領域的優秀青年人才，教育部自92年起設置「留學獎學金」，以獎助青年學子赴國外知名大學攻讀博碩士學位。教育部今天公布115年留學獎學金甄試錄取名單，並開放上網查詢書面審查成績，申請人如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

教育部表示，115年留學獎學金一般生每名每年核發1萬6000美元，受獎年限最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每名每年核發3萬美元，特殊教育生每名每年核發2萬美元，受獎年限最長3年。本項獎學金獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」，以及選送赴新南向國家學生及上述4類特殊生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

本年度合格報名人數計934人，各身分類別書面審查平均分數達80分以上擇優錄取共計225人，包括一般生一般學群176人；選送赴特定國家生—北歐國家10人、新南向國家(印尼等15國)4人、新南向國家(新加坡、澳大利亞及紐西蘭)10人；特殊生—勵學優秀生4人、原住民生12人、身心障礙生7人、特殊教育生2人。錄取名單已公告於教育部國際及兩岸教育司網頁「留學獎學金甄試資訊」－「歷年榜單」（https://reurl.cc/7k2ZV9）。

教育部說，留學獎學金甄試報名人數逐年攀升，本年報名人數再創新高，總計1101人報名，相較去年報名人數1006人多出近1成；本年報名者中167人因未繳報名費、報名應繳文件不齊或不符報名資格，僅934人通過報名資格審查。由於每年度因應繳文件不齊或未及繳費導致未能通過報名資格審查者均逾百人，教育部呼籲申請人往後務必留意報名資格條件及申請期限等相關規定。

為鼓勵我青年學子勇於出國留學追夢，教育部特設有「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」網站（https://twgps.moe.edu.tw/），每年亦辦理各領學人分享會，邀請各領域學人分享留學準備、國外就學及學成覓職等經驗。

教育部 留學 補助

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