AI 浪潮下 教育界籲強化AI教育資源：偏鄉孩子不能錯過這班列車
2026 COMPUTEX TAIPEI 將於6月2日登場，面對AI正在重新分配全球機會的轉折點，東海大學、台師大、北教大與游榮吉教育基金會強烈呼籲「AI的核心價值不應只是技術的競逐，更是一場教育公平革命。」因為AI正在重新分配機會，偏鄉孩子絕對不能錯過這班列車，國內科技大廠推動CSR時，更應強化AI教育資源比重。
在這波由科技與經濟主導的AI巨浪下，台灣教育界更關切的是人工智慧能否真正「下鄉」，成為打破地域限制、幫助偏鄉教育翻轉的關鍵工具。東海大學校長張國恩指出，AI教育的核心並非技術本身，而是「教育公平」。未來教育最大的挑戰不是孩子會不會使用AI，而是能否公平取得AI學習資源。當全球進入人工智慧時代，大學更有責任成為推動教育平權的重要力量。
游榮吉教育基金會董事長游仲堅表示，這場由台灣三大名校與民間基金會發起的教育革命，不僅為台灣偏鄉教育開啟了下一個十年的新想像，更在COMPUTEX的科技巨浪前，向世界展示了台灣科技島最溫暖、最具包容力的人文風景。
游榮吉教育基金會執行長沈中元認為，偏鄉教育不能只是一次性的資源挹注，而必須建立長期陪伴與支持機制。當AI技術快速發展之際，更應讓偏鄉孩子成為科技的參與者與受益者，而非被遺忘的一群。他此刻更呼籲，「應強化AI教育資源比重，讓AI科技帶來的豐沛資源流向偏鄉教育」。
台灣師範大學副校長張少熙指出，眼前的科技發展其實是打破藩籬的最佳利器。他強調「離島
離心、偏鄉不偏心」，為了縮短城鄉差距，必須用行動致力AI教育實踐與體驗，將強化大學生的AI應用學習，並應用在偏鄉教育上。北教大副校長劉遠楨認為，AI是世界重視的議題，但教育界仍在摸索，必須儘速以專案方式推動，AI下鄉是重要課題。
東海大學教授黃兆璽和北教大鄭秉翰表示，近年東海推動的「AI偏鄉哥倫布計畫」中，發現AI科技可以與偏鄉陪伴深度結合，AI輔助教學提供更完整的內容與方法，偏鄉孩子不能錯過這班列車。
東海大學副校長張嘉修和暨南國際大學特聘教授陳佩修說，AI不只是科技革命，更是一場教育公平革命。教育界必須共同努力，引導偏鄉孩子從科技的「旁觀者」，蛻變為「參與者」與「創造者」，透過數位賦能翻轉既有的階級與地域限制。
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