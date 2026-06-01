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彰化國立學校午餐廚餘收到6月？學校苦惱餐費恐漲 環保局發聲了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣學校午餐廚餘回收交給清潔隊處理，下午1點過後團膳業者餐車陸續到清潔隊。本報資料照片
彰化縣學校午餐廚餘回收交給清潔隊處理，下午1點過後團膳業者餐車陸續到清潔隊。本報資料照片

近日各級學校紛紛辦理新學年午餐團膳招標，國立學校卻發生可能調高午餐餐費，以因應下學年起新增團膳廚餘費用的困擾。環保局今表示，將先要求團膳業者改善處理廚餘方式，不會強收處理費讓業者轉嫁到學生餐費。

彰化縣各國立高中職校都收到團膳業者公文，指稱因應環保局收受團膳廚餘到本學期結束停止，現行供餐契約內容多載明廠商協助處理廚餘，未明訂具體處理方式及配套措施，為避免影響新學期供餐作業及契約履行，建議學校按環境部原則跟供餐廠商協商可行處理模式。

各校近日辦理新學年午餐團膳招標，收到團膳業者公文後，直覺是「廚餘處理費將反映在新學年午餐餐費」。南彰化一所國立高中指出，學校團膳採1加1也就是標到一學年，下學年續約的意思，新學年午餐團膳如漲價等於兩學年都漲價，到目前為止，大概每名學生每餐從60元漲至65元，茲事體大。

國立高中人員表示，政府訂出養豬廚餘落日條款政策就應提出對策，教育部應協助國立學校處理團膳廚餘問題，且國立高中學生也是縣民，縣政府不應有差別待遇只收縣立學校團膳廚餘不收國立學校的。

另一所國立高中表示，中央規定明年起禁收廚餘，團膳業者好像撿到槍，要求學校配合及幫忙，為了去化上千名學生午餐廚餘，業者自載到焚化廠要另付處理費，恐將反映在學生午餐費用，學校只能與業者協商盡量不要漲價，另一方面也拜託鄉鎮市公所清潔隊，評估有何方式能合法合理幫助處理午餐團膳。

彰化縣環保局否認不處理國立學校團膳廚餘，局長江培根說，環保局從未發一張公文、通知聲明不收國立學校團膳廚餘，反而是團膳業者應做好瀝乾廚餘、運送到清潔隊的學校廚餘絕不能「莫名增重」，並應體諒清潔隊每周三休假還要派人上班收廚餘。

江培根強調，團膳業者不要把處理學校廚餘的責任轉嫁到環保單位，如果做好處理措施，即使直送溪州焚化廠也會當成學校廚餘，不會以事業單位廢棄物加收處理費。

環保局 廚餘 彰化縣

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