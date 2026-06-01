台大博士內森致詞感動 母校長榮永續國際學程傳停招

台灣大學日前舉行畢業典禮，國際生致詞代表、環境工程研究所博士班學生內森分享來台求學歷程，感動不少人。他在珍古德博士引薦下，獲全額獎學金來台就讀長榮大學永續發展國際學位學程，以第一名成績畢業後持續深造，然而，培育內森的長榮大學永續發展國際學位學程，如今卻面臨停招命運。

醫師兼作家楊斯棓昨天在社群平台，轉述長榮大學環境教育國際實驗學院教授洪慶宜的信指出，這是一項艱難的決定，「這個學程短期需要被救，但長期是值得存在的」，該學程不只是培育學生，而是一種把台灣經驗轉化為國際影響力的可能，也是一個讓不同文化背景的年輕人，在行動中建立連結與責任感的地方。

洪慶宜說，只要未來能獲得足夠且穩定的社會支持，特別是在財務資源上，學程仍有機會重新申請復招，延續這個未竟之夢。內森來台求學路，感動無數人，而他最早就讀的大學學程面臨停招，讓人震驚。

長榮大學永續發展國際學位學程二○一七年起招生，最大特色是與國際珍古德教育及保育協會長期深度合作，並邀請知名保育專家珍古德博士擔任榮譽院長，為全球特別是發展中國家，培育環境永續與生態關懷的青年領袖。

據了解，校方去年十月舉行停招公聽會，當時公告指出，配合校務發展策略計畫盤整，學校因應高等教育環境變化與少子化趨勢，規畫自一一六學年度即二○二七年八月起停止招生。

教育部也證實，已收到長榮大學申請於一一六學年度停招「永續發展國際學士學位學程」，目前正進行審查中。一名學界人士分析，長榮大學永續發展國際學位學程全英文授課，且高度依賴國際合作、境外招生、特定獎學金支持，招生人數與註冊率會隨國際生源與補助名額變動；會決定停招，除了大環境少子化衝擊，恐怕可能也與國際生源瓶頸、不符教學成本有關。

記者進一步求證校方高層，昨天均未接電話。