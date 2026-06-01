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考前大開缺 台中教甄錄取率突增至2成

聯合報／ 記者余采瀅賴香珊／連線報導

中市國中小教師甄選昨初試，教育局考前三天突公告「大補人」，國小增額一一二人，國中更激增二一九人，整體錄取率增至兩成，國中童軍科百分之百，理化科達七成六；南投縣國小教甄錄取率也達四成六，讓民眾質疑「超好考」。

因應少子化減班衍生的「超額教師」問題，教育部規定各校可控留八％教師員額，中市議員質疑學校控管過頭，有學校代理教師竟占五十五％，「代理老師比正式師資還多」，影響教學穩定，教育局長蔣偉民允請學校儘量開缺，讓代課比下降。

台中教甄初試昨天登場，教育局在五月廿八日考試前三天公告大量新增缺額，國小一三一一人報考，到考率約七成，國小原開缺二四一人，增額一一二人，開缺三五三人；國中教甄一四七○人報考，到考率七成九，國中原開缺一一二人，新增二一九人，開缺達三三一人。

國中教甄童軍科缺額從一人增為八人，共八人考，錄取率從十％變一○○％；理化科錄取率廿九％飆至七十六％；健康教育科缺額從一人增為三人 ，七人報名，錄取率近一半。

教育界指出，國中教甄一一三學年度錄取率五點九八％，一一四學年度錄取率七點三五％，一一五學年度錄取率暴增至兩成二五；國小教甄一一三與一一四學年度錄取率一成六三、一成九四，一一五學年度增至兩成六九，錄取率也大增。外界質疑「超好考」，且教局考前三天才大量釋出教師缺，也讓民眾質疑不利考生評估報考。

教育局指出，中市皆採兩階段公告缺額，簡章明訂廿八日會公告新增缺額，依規辦理。另今年國中新生增班四十餘班，沒有教師超額問題；為降低代理教師比，請各校清出代課員額以符合八％規定。

南投縣國小開缺一百一十三名，報考人數二百四十七人，整體錄取率達四成六；國中開缺七十七名、報考三百六十八人，錄取率約二成一，仍具一定競爭壓力；相較之下，幼兒園僅開缺十四名，卻吸引一百一十一人報考，錄取率約一成三，競爭最激烈。

台中教育大學主秘陳盛賢說，年金改革後，公務員退休金制度不確定性增加，加上校事會議濫訴，在科技業與私人企業高薪磁吸效應下，師資儲備人才庫見底，呼籲教育部提升每年師資培育量，並檢討年金改革與退休制度，方可留住人才。

教甄 台中 南投縣

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