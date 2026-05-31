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屏東國中小教甄釋203名缺額創新高 今初試到考率7成多

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今舉行國中小教師甄選初試，國中小共開出203名缺額，圖為國中教師甄選初試考場，國中今到考率75％。圖／教育處提供
屏東縣今舉行國中小教師甄選初試，國中小共開出203名缺額，圖為國中教師甄選初試考場，國中今到考率75％。圖／教育處提供

教師退休潮影響，屏東縣在國小暨學前教師連3年錄取超過100人。今年國中小教師甄選開出203名缺額，分別為國小暨學前139人、國中64人，國小暨學前有678人報名，國中450人報名。國中在專科部分近年來首次開缺。今舉行國中小教師甄選，國中到考率75％、國小暨幼兒園77％。

今年教師甄選各縣市釋出大量名額。屏東縣部分，國小139人，有678人報名，報名人數較去年減少約120人。國中開出64人是近年來最多的名額，450人報名。

國小暨學前教師甄選報名情況，普通科錄取77人、報名336人；英語專長錄取15人、報名40名；自然專長錄取6名、報名12名；藝才班舞蹈專長錄取1名、報名2名；原住民族語專長教師錄取1人，無人報名；專任輔導教師錄取10名、報名17名；特教身心障礙類錄取15名、報名81名；幼兒園教師錄取8名、報名176名；學前特教錄取6名、報名14人。

國小暨學前教師甄選共開出139人，報名678人。國小到考率77％。

國中部分，教育處表示，近年來國中開缺最多一次，去年只有特教、專輔老師為主，今年共開出，國語文錄取20人、報名137人；數學錄取6名、報名50名；理化錄取6名、報名20名；英語文錄取7名、報名64名；資訊科技錄取5名、報名28名；表演藝術錄取4名、報名36名；童軍錄取6名、報名18名；特教身心障礙錄取5名、報名23名。特教資賦優異（數學）錄取1名、報名1名；特教資賦優異（生物）錄取1名、報名1名。專任輔導教師錄取3名、報名72名。

國中合計錄取64名，報名450名，國中今到考率75％，其中特教資賦優異（數學）該科報名1人，錄取1人，但無人到考。

教育處表示，屏東縣國中小代理教師比例偏高平均約15％。近年來，降低代理教師比例、退休與縣外調動等因素，逐年招聘正式教師，補足教學人力。

教育處表示，今5月31日舉行國中小教師甄選初試，複試為6月14日，國小放榜6月16日、國中放榜為6月17日。

屏東縣今舉行國中小教師甄選初試，國中小共開出203名缺額，圖為國小暨學前教師甄選初試考場，國小到考率77％。圖／教育處提供
屏東縣今舉行國中小教師甄選初試，國中小共開出203名缺額，圖為國小暨學前教師甄選初試考場，國小到考率77％。圖／教育處提供

屏東 教甄 教師

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