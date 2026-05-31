處理校園親師生爭議 高雄推溝通先行、法律後援
高雄市教育局今天表示，為預防與調處校園親師生互動爭議，將推動親師生以「溝通先行」與「法律後援」雙軌並行，推動方向已與相關團體溝通討論，並獲得初步共識。
高雄市教育局今天新聞稿表示，為落實教育部民國115年新修正解聘辦法中「親師生溝通爭議預防機制」精神，高雄市教育局將推動親師生互動爭議溝通先行機制，並同步規劃教師法律諮詢服務，以「溝通先行」與「法律後援」雙軌並行。
教育局表示，將藉此協助學校妥善處理校園親師生互動爭議，也讓教師在依法履行教學與輔導職責時獲得支持。相關推動方向已與高雄市教師團體、校長協會等團體溝通討論，並獲得初步共識。
教育局表示，未來將透過作業指引、溝通機制與法律諮詢服務，協助學校妥善處理親師生互動爭議，營造更穩定、安心且有助學生學習與成長的校園環境。
教育局說明，「溝通先行」將以釐清誤會、修復互信為重點，在案件進入正式法定程序前，把握溝通黃金期，透過對話與協調，協助親師生釐清爭點、重建信任，避免衝突擴大及直接進入繁複的法定調查程序。
此外，教育局將規劃引入外部多元專業人員參與溝通協助，讓學校在處理爭議時有更多專業支持，也減輕第一線行政與教師單獨面對衝突的壓力。
教育局表示，為提供學校明確的執行方向，目前正研擬相關作業指引。期盼透過「先行溝通對話，再循程序處理」的模式，讓教育資源回歸教學專業與學生輔導本質，避免過度耗費於對立與爭議處理之中。
此外，教育局也將編列專案預算，提供教師法律諮詢服務，目前正研議相關執行細節。同時也建立學校諮詢與協處「單一窗口」，並結合輔導團及校園事件交流工作坊等措施，協助學校提升事件處理、溝通協調及危機應變能力。
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