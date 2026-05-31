台灣8部影片入圍慕尼黑兒童影視節 AI題材受關注

德國慕尼黑國際兒童影視節於29日開幕，台灣共有8部影片入圍，例如公廣集團客家電視製作的節目，以青少年使用AI為主題，在影展中播映後引起熱烈討論。

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏今天提供新聞稿指出，德國慕尼黑國際兒童影視節已舉辦超過62年，今年共有51國的375部影片參加，將角逐6個獎項，大會預計6月3日宣布得獎作品。

今年台灣共有8部作品入圍，台灣代表團包括決選評審、富邦文教基金會總幹事冷彬、各入圍媒體單位等，共有30名代表出席。

影展首部映演的入圍節目是來自台灣公廣集團客家電視製作的「小O事件簿2.0」—和AI聊我的親子溝通難題，映後也引起熱烈討論。

來自比利時與加拿大等國的代表對台灣能製播青少年使用AI的節目表示驚訝，因為歐盟多國對於如何讓青少年理解與使用AI工具上仍存在許多爭議與討論，台灣製播這類節目需處理許多實務上的問題，挑戰極大。

出席影展的陳炳宏提到，如此具規模且歷史悠久的影展，歷年出團都是由公廣集團或民間企業如富邦基金會自行籌辦，並未有政府機關如文化部給予協助；外交部駐德國慕尼黑代表處雖有關注此事，但還是希望全球逾1/4的國家參與的國際影展，能見到文化部提供實質支持。