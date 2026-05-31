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豪華朗機工、TAI、身體氣象館獲台新藝術獎 評審:超越科技的情動詩學

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
身體氣象館《Oh! Baby 2025》獲第24屆台新藝術獎-表演藝術獎。攝影／許斌
身體氣象館《Oh! Baby 2025》獲第24屆台新藝術獎-表演藝術獎。攝影／許斌

第24屆台新藝術獎昨舉行頒獎典禮，從16組入圍作品中宣告年度三大獎得主。豪華朗機工《宇宙寫生—豪華朗機工個展》獲視覺藝術獎、身體氣象館《Oh! Baby 2025》獲表演藝術獎，各獲獎金100萬。年度大獎則頒給TAI身體劇場《qaqay踩踏在水面上的聲音》，獲獎金150萬元。

評審團指出，成立於2010年的「豪華朗機工」，在《宇宙寫生》展現出15年來跨域合作的創作模式，以及互為激盪與支持的藝術歷程，克服諸多空間、技術與創作的條件限制，以再製、原件與新作的十五件互為扣合又自我突破的作品，寫生出一個持續生成的宇宙劇場。在人文關懷的高度下，重新連接人與人、人與自然環境，以及人與社會的關係，在技術狂潮籠罩的當代情境中，提出一種超越科技的「情動詩學」。

身體氣象館的《Oh! Baby 2025》，延續身體氣象館對非典型身體美學的關懷。評審團指出，姚立群與韓國身障表演藝術家姜聲國、台灣舞者彭珮瑄，以「對接失語的身體」起手，從生命的缺憾中，孕生出強悍的韌性與豐沛的創造力，將劇場轉化為身體能量與慾望交鋒的場域。表演者以混沌的情慾突破規訓與禁制，翻轉我們對所謂「障礙」的認知，凸顯主體建構的可能，對艱難現實之歌詠，令人動容，也發人深省，更開展了藝術實踐的新視野。

獲年度大獎的TAI身體劇場《qaqay踩踏在水面上的聲音》，是2025太平洋左岸藝術季作品。評審團指出，《qaqay踩踏在水面上的聲音》從族語和身體性的關係思考出發，TAI身體劇場透過花蓮吉安菸廠的空間特色和歷史節點，既回顧被遺忘的離散，又從夾縫中編織成山林的低語，重踏出土地的回聲。此作真誠的精神性探索，直面消逝的困難，以樂舞的力量，銜接傳統的回憶，在斷裂中以神話身體開創獨特的創作美學。

決選團由資深劇評人陳正熙擔任決選主席，委員包括藝評人陳泰松、策展及劇場構作周伶芝、台南應用科技大學美術系副教授鄭勝華，以及來自瑞典的馬默爾現代美術館館長伊莉莎白・米爾奎斯特 (Elisabeth Millqvist)、日本SPAC靜岡舞台藝術中心戲劇顧問橫山義志 (Yoshiji Yokoyama)、即將上任深圳京東美術館執行館長的美籍策展人岳鴻飛 (Robin Peckham)。

「宇宙寫生—豪華朗機工個展」獲第24屆台新藝術獎視覺藝術獎。攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖／台北當代藝術館提供
「宇宙寫生—豪華朗機工個展」獲第24屆台新藝術獎視覺藝術獎。攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖／台北當代藝術館提供

TAI 身體劇場《qaqay 踩踏在水面上的聲音》獲第24屆台新藝術獎年度大獎。攝影／林彥劭
TAI 身體劇場《qaqay 踩踏在水面上的聲音》獲第24屆台新藝術獎年度大獎。攝影／林彥劭

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