楊双子因眩暈症暫停演講邀約 讀者心疼打氣
楊双子「臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」，但她公開表示暫不接受任何演講邀約，理由「眩暈症」；今天她再次發文表示，必須大幅減低「自己沒有覺察的精神壓力」，不少讀者留言為她加油打氣。
楊双子目前人在韓國參加活動，即使身體健康狀況吃緊，但仍堅持宣傳行程，把握每一個為台灣宣傳的機會。
楊双子今天凌晨在臉書（Facebook）以「隨想隨寫系列：身心管理篇」發文，再次重申「直到2029年為止不再接任何演講邀約」，以及回答讀者「為什麼這麼快就去韓國」、「精神排毒指的是什麼」等問題。
楊双子在臉書表示，她在本月3日歷經生平第一次眩暈症發作，在此之前的幾天都曾在眠夢中淺淺發作，「我的眩暈是在睡覺翻身的時候爆發的」。
楊双子說，她仍在學習與眩暈症和平共處，她從確定翻身睡覺會誘發眩暈的那天開始，20多天來都只能直挺挺睡覺，直到腰痠背痛，便彎身起來稍作伸展，而後繼續睡眠。
楊双子也提到之前在倫敦行程滿滿，她問同行的人「為什麼我眩暈這麼久了還沒有好？」譯者金翎即刻吐槽，「我們的工作行程這麼滿，到底憑什麼你覺得眩暈會好？」
楊双子表示，她與她的耳鼻喉科專科醫師基本取得共識，「儘管我個人完全認為自己可以勝任這種強度的工作，不過身體顯然已經無法配合」；她與她的經紀團隊做出這個決定，「為了身心健康，我需要工作減量與精神排毒」。
楊双子說，等到韓國行程結束，「我會逐一退出非緊急且非工作性的LINE與Messenger社交、同好類型群組」，目前則已經不再閱讀粉絲專頁信箱，以及個人帳號陌生訊息，也不再接受交友邀請，「敬請各位見諒」。
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