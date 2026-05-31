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喪屍煙彈一年暴增130倍！校園9月導入唾液快篩 國教盟籲建二層檢測

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
面對近年新興毒品氾濫，教育部預計自今年9月起將唾液快篩導入校園，作為辨識學生涉毒風險的新工具。示意圖／聯合報系資料照片。
面對近年新興毒品氾濫，教育部預計自今年9月起將唾液快篩導入校園，作為辨識學生涉毒風險的新工具。示意圖／聯合報系資料照片。

教育部預計自今年9月起將唾液快篩導入校園，作為辨識學生涉毒風險的新工具。不過，國教行動聯盟指出，面對近年新興毒品依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）快速氾濫，若校園反毒措施僅停留在唾液快篩初篩階段，恐難有效降低誤判與漏判風險，呼籲政府建立「快篩、確認檢驗」的二層檢測制度，並同步完備法制與隱私保障機制。

根據衛福部食藥署毒品濫用通報資料庫統計，2023年非尿液檢體檢出依託咪酯案件僅22件，但2024年1月至10月已暴增至2905件，增加超過130倍，也反映傳統尿液檢測已逐漸追不上新興毒品變化速度。

台灣高等檢察署科技偵查資料中心與統計室公布的2026年國內毒品情勢快速分析年報，2025年依託咪酯涉案人數達3010人，查獲煙彈2646件、煙油1萬7540顆、159.7公斤，短短一年成為「青少年新興毒品首選」。

為因應新興毒品問題，教育部將推動校園唾液快篩制度。國教盟理事長王瀚陽認為，相較傳統驗尿，唾液快篩具有即時、低侵入性等優勢，適合作為校園第一線辨識工具。不過，唾液快篩本質上仍只是初步篩檢工具，可能出現偽陽性與偽陰性，若缺乏後續確認程序，不但可能誤判學生，也難以作為後續輔導或司法依據。

國教盟因此主張建立二層檢測機制。第一層由校園或第一線單位透過唾液快篩，即時辨識高風險個案；第二層則針對陽性或高度疑似個案，以液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）進行確認檢驗。

國教盟指出，LC-MS/MS目前已是國際間高精準毒品檢測的重要工具，可同時檢測127種以上藥物及代謝物，涵蓋多數新興毒品。除尿液與血液外，也可透過毛髮檢體回溯數月至數年的用藥紀錄。相較傳統尿液篩檢僅能回溯3至7天，LC-MS/MS在精準度與追溯能力上均具明顯優勢，更能支撐後續輔導、行政處置及司法程序。

除了檢測技術外，國教盟認為更大的問題在於法制基礎不足。現行《毒品危害防制條例》主要規範尿液採驗程序，對唾液快篩的適用條件、啟動程序及結果效力尚無明確規範。換言之，即使校園快篩結果呈陽性，後續法律效力仍可能面臨挑戰。

因此，國教盟呼籲政府同步推動修法，明確規範唾液快篩的適用對象、啟動條件與程序正當性，並建立學生個資保護及隱私保障機制，避免檢測制度遭濫用或造成學生被貼標籤。同時，第二層確認檢驗也應由法務部法醫研究所及衛福部等專業機構共同建立標準流程與品質控管機制，以提升制度公信力。

王瀚陽表示，校園必須成為接住孩子的地方，唾液快篩不是為了在校園抓壞孩子，而是為了及早辨識需要醫療、心理與輔導介入的學生。篩檢制度若能搭配隱私保護、專業輔導與轉銜機制，就能防止學生因涉毒而中輟、脫離教育體系。

國教盟 校園 毒品

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