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海洋主題「青聚點」串聯 推鯨豚記錄、水文觀察實作

中央社／ 台北31日電

教育部青年發展署招募民間組織加入「青聚點」，今年串聯以海洋為主題的青聚點，規劃深度在地課程與實作方案，例如獨木舟水文觀察、鯨豚記錄、深入養殖現場等。

青年署今天發布新聞稿指出，為培育地方創生人才，青年署招募在地深耕的民間組織成為「青聚點」，運用行動場域及推動經驗，培育青年參與地方事務的能力與意願，並提供在地蹲點機會，協助青年建立在地行動與地方創生的基礎觀念。

青年署表示，今年特別串聯宜蘭澎湖、屏東、花蓮等地以海洋為主題的青聚點，針對漁村高齡化、產業斷層及環境保育等議題，規劃一系列深度在地課程與實作方案，引導青年從認識海洋知識體系開始，進而投身地方創生。

宜蘭「海波浪seabelongings」青聚點以龜山島文化為核心，攜手屏東「大小港邊地方創生協會」及澎湖「農嶼海青年創生協會」，設計課程並共同編纂「海路順風」工作手冊，彙整各團隊10年的海村實務經驗，將複雜的在地知識化為易懂的圖文指引，並嘗試結合AI技術，建立資訊查詢系統。

澎湖「農嶼海青年創生協會」青聚點推出海廢教具製作、獨木舟水文觀察及高齡者山海智慧田野調查等深度課程，更推動「入校帶路」方案，將創生動能帶進在地高中職，協助學子看見留鄉發展的多元可能。

屏東「大小港邊地方創生協會」蹲點實作聚焦地方職涯的多樣性，規劃「跨團隊輪轉共作」制度，參與青年在45天內深入養殖現場、水上遊憩及新住民社群，建立真實的「地方感」與實務經驗。

花蓮的「多羅滿海上娛樂」青聚點推動觀光產業轉型培育，計畫引入「海上公民科學」調查，邀請海洋文學作家廖鴻基與專家學者，帶領青年進行水下收音、鯨豚記錄及地景人文採集，透過科學監測與文學紀錄的結合，培育具備專業素養的海洋人才。

宜蘭 澎湖 青年

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