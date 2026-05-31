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生活英語以劇場形式生動呈現 新北學子敢開口展自信

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供

新北市5月辦理國小英語讀者劇場比賽東、中、西區賽，共計228隊、155校參與，經過一番激戰，有6校抱回特優、13校獲優等，17校取得佳作。

新北市教育局長張明文說，為激發學生英語學習興趣，強化生活語言表達力，新北市府持續推動全校性、全年級英語競賽，每年由教育局統籌辦理2場全市性英語競賽，是學生學習英語最自然也最有趣方式。新北市努力推動生活英語，在校園中讓語言與生活緊密連結，將口說英語成為生活日常，讓學生在自然互動中敢於開口，建立自信，將英語轉化為探索世界的實用工具。

安坑國小在此次比賽中獲市賽中年級組特優，校長陳玉芳說，學生獲獎展現優異的雙語表達能力，學校將英語教育融入生活情境，積極營造「敢說、能聽、愛表演」的英語學習環境的豐碩成果。培訓過程從劇本發音語調的細膩雕琢、聲音表情的啟發，到學生舞台自信的建立，提供最堅實的指導。孩子們也展現學習韌性與團隊凝聚力，從原本的生疏羞澀，正式比賽展現充滿感染力的聲音敘事，孩子們的學習成長與蛻變，令人感動。

同樣榮獲市賽中年級組特優的三重國小教學團隊表示，學生無論在發音、語調、團隊默契及舞台魅力，都充分展現靈活運用英語的能力，富有創意的劇本讓學生在準備的過程中充滿樂趣。參賽學生說，準備過程同學們互相鼓勵，展現默契，除展現平常練習英語口說的成果，也學習如何把創意融入到劇本編寫，是難得的經驗。

淡江高中附設國小部榮獲市賽高年級組及中年級組特優，教學團隊表示：「英語教育不應侷限於單字與文法，應透過真實情境與多元活動，讓學生願意使用並享受英語。」推動歷程強調自信培養、文化理解與勇敢表達，落實情境式英文的學習理念。參賽學生興奮地說「經過長時間練習後，終於站上夢想舞台，這段過程不只是一場比賽，更成為珍貴的人生經驗。」

民眾可至新北市英語教育資源中心網站（https://englishcenter.ntpc.edu.tw/nss/p/ReaderTheatre）欣賞表演作品。

新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供

新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供

新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供
新北市教育局舉辦國小英語讀者劇場比賽，鼓勵學生勇敢開口說英語，展現自信與學習成果。圖／新北市教育局提供

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