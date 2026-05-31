聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／大手拉小手走讀庄頭 玉田國小實境解謎里港故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
玉田國小將走讀化作實境解謎，左為代理教師張哲維。記者劉星君／攝影
玉田國小將走讀化作實境解謎，左為代理教師張哲維。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉玉田國小推動走讀庄頭，師生走訪老街、鄉內信仰中心雙慈宮、福德祠等地，從最初的沿街尋聲紀錄，到老店訪談、編輯刊物，最後將前兩年田調成果轉化街區實境解謎遊戲，學生分享家鄉不同面貌，「原來平凡事物也很有故事」。

「老師，今天的任務是什麼？」參與實境解謎的玉田學生興奮地向老師張哲維發問。大同高中高三生陳泊諺是玉田校友，曾連三年參加走讀庄頭，發現平常忽略的事物醞藏著不平凡。玉田國小五年級黃子芯說，闖關遊戲帶大家實地走訪產業，「原來學習不是只在課本」。

張哲維說，走讀庄頭是校本課程，透過文史營隊帶學生從不同角度認識家鄉，連三年與大同高中青年軍社團合作，今年由國、高中校友當關主，大手拉小手帶領玉田學弟妹。

「大家都在談青年返鄉、留鄉，若沒從小扎根，如何對家鄉有共鳴。」也畢業於玉田國小的張哲維，希望導入自己在高中、大學帶營隊的經驗，帶學生從小學起便認識家鄉歷史、產業變化。他說，鄉內全盛時期有八家布莊，僅存的一家今年打烊，「好在去年有訪談，留下文本紀錄」。

今年學校開發出里港街區實境解謎關卡，將靜態文史知識轉化解決問題能力，之後也讓學生透過AI設計相同邏輯的解謎題目，作為下屆學弟妹闖關題材。校長王照仁說，走讀庄頭課程整合各領域師資，「讓教育成為地域振興最真實底氣」。

屏東 AI 青年

延伸閱讀

「萬華安居」社宅變教材 華江國小學生化身小小規劃師

世新學生踏查大稻埕 短片重現台灣茶業外銷歷史

屏東今年13名國小校長退休 115學年度國中小校長首波遴選公布

桃園蚵間國小70年全國唯一閱讀最高認證 連3年閱讀典範

相關新聞

畢業生背起蔣萬安合影 驚見「爆炸頭」撞臉改變造型前的沈伯洋

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，得獎學生要求背著市長一同合影，蔣萬安熱情配合，有眼尖的民眾發現，一名畢業生頂著蓬鬆的「爆炸頭」，貌似改變造型前的民進黨台北市長參選人沈伯洋，形成一幅有趣的畫面。

校園新鮮事／大手拉小手走讀庄頭 玉田國小實境解謎里港故事

屏東縣里港鄉玉田國小推動走讀庄頭，師生走訪老街、鄉內信仰中心雙慈宮、福德祠等地，從最初的沿街尋聲紀錄，到老店訪談、編輯刊物，最後將前兩年田調成果轉化街區實境解謎遊戲，學生分享家鄉不同面貌，「原來平凡事物也很有故事」。

教師退休潮…屏縣國中小教甄明登場 缺額近年最多逾200名

屏東縣國中小教師教甄初試明天登場，國小及學前教師合計錄取139名，共678人報名，錄取率約20.5%，較去年減少約120人，平均錄取率提高約4%；國中教師合計錄取64名，有450人報名，錄取率約14.2%。複試6月14日舉行，國小教甄6月16日放榜、國中教甄6月17日放榜。

臺灣漫遊錄到貨 民眾搶預購…誠品、金石堂實體書店陸續上架

「臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」，書市供不應求，今天新書已陸續到貨，連鎖書店誠品、金石堂部分門市已持續上架，博客來實體店也...

圖書館跨境合作一證通用服務再升級 今年可望擴及到國台圖、竹縣

新北市立圖書館的跨縣市圖書資源合作從2017年啟動，與基隆跨境合作開始，逐步擴大範圍，形成「北北基桃」生活圈借閱共享模式，累計提供約60萬張一證通借閱證服務，跨縣市通還冊數破200萬冊。館方預告，今年預計與國立台灣圖書館、新竹縣公共圖書館介接一證通服務，持續推動跨縣市合作及閱讀資源共享，打造無縣市界線的閱讀生活圈。

市長獎頒獎典禮 受獎學生背蔣萬安合影留念

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。