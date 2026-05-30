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教師退休潮…屏縣國中小教甄明登場 缺額近年最多逾200名

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣國中小教師教甄初試明天登場，國小及學前教師合計錄取139名，共678人報名，錄取率約20.5%。示意圖。圖／AI生成 蘇韋豪
屏東縣國中小教師教甄初試明天登場，國小及學前教師合計錄取139名，共678人報名，錄取率約20.5%。示意圖。圖／AI生成 蘇韋豪

屏東縣國中小教師教甄初試明天登場，國小及學前教師合計錄取139名，共678人報名，錄取率約20.5%，較去年減少約120人，平均錄取率提高約4%；國中教師合計錄取64名，有450人報名，錄取率約14.2%。複試6月14日舉行，國小教甄6月16日放榜、國中教甄6月17日放榜。

因應全台出現教師退休潮，各縣市今年教師甄選均釋出大量名額，屏東縣國小及學前教師已經連續3年錄取名額超過100人；國中教師今年錄取名額則為近年來最多。教育處表示，教師近年因退休、縣外調動及降低代理教師比例等因素，縣府因此計畫逐年招聘教師，補實教學現場所需人力。

國小及學前教師甄選，普通科錄取77名、報名336名；英語專長錄取15名、報名40名；自然專長錄取6名、報名12名；藝才班舞蹈專長錄取1名、報名2名；原住民族語專長教師錄取1人，無人報名；專任輔導教師錄取10名、報名17名；特教身心障礙類錄取15名、報名81名；幼兒園教師錄取8名、報名176名；學前特教錄取6名、報名14人。

國中教師甄選，國語文錄取20名、報名137名；數學錄取6名、報名50名；理化錄取6名、報名20名；英語文錄取7名、報名64名；資訊科技錄取5名、報名28名；表演藝術錄取4名、報名36名；童軍錄取6名、報名18名；特教身心障礙錄取5名、報名23名；特教資賦優異（數學）錄取1名、報名1名；特教資賦優異（生物）錄取1名、報名1名；專任輔導教師錄取3名、報名72名。

屏東縣政府。圖／報系資料照
屏東縣政府。圖／報系資料照

屏東 教甄

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