TAI身體劇場踩出土地哲學 奪台新藝術獎年度大獎

第24屆台新藝術獎今天舉行頒獎典禮，「TAI身體劇場」作品「qaqay踩踏在水面上的聲音」，以獨特的「腳譜創作」踩出土地哲學，獲得年度大獎。

此外，視覺藝術獎由「宇宙寫生—豪華朗機工個展」獲得；表演藝術獎由藝術家姚立群與韓國身障表演藝術家姜聲國、台灣舞者彭珮瑄共同演出的作品「身體氣象館─Oh! Baby 2025」獲得。

台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘致詞表示，本屆入圍16組作品中，看到多組來自馬來西亞、韓國等跨國合作的傑出作品，證明當代藝術從不尋求單一的標準答案，而是透過藝術的感性與批判張力，展現多聲道的眾生喧嘩。

決選主席陳正熙表示，藝術家透過創作，展現強大的意志，抵拒遺忘，賦予「自由」更豐富的內涵，不僅帶給無數觀眾豐富的觀賞與聆聽體驗，也在這紛紛擾擾的時代裡，激發對美好的想像，賦予面對生命的勇氣。

根據基金會發布的新聞稿，評審認為，「TAI身體劇場」的「qaqay踩踏在水面上的聲音」，從機械裝置與自然環境的科技對話，到原住民文化根基與自然歷史的身體實踐，均體現無可取代的自我審視與時代關懷。

「宇宙寫生—豪華朗機工個展」展現豪華朗機工15年來跨域合作的創作歷程，以再製、原件與新作的15件互為扣合的作品，呈現一個持續生成的宇宙劇場，提出一種超越科技的「情動詩學」。

「身體氣象館─Oh! Baby 2025」從生命的缺憾中，孕生強悍的韌性與豐沛的創造力，評審認為，表演者以混沌的情慾突破規訓與禁制，翻轉人們對「障礙」的認知，發人深省，更開展藝術實踐的新視野。