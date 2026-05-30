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高雄準公幼幼兒疑似性侵 教育局：組調查小組1個月完成

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市某準公共幼兒園傳出幼兒間疑似性別互動不當案件，受害女童母親今出面痛訴女兒遭到同班男童「性侵」，質疑園方企圖因校譽淡化事件。高雄市教育局聲明，已勒令園方成立包含專家學者及律師在內的調查小組，限期1個月內完成調查。

受害女童母親指出，女童於5月25日放學返家盥洗時因私密處劇痛哀嚎，家長追問下才得知在校遭男童二度侵害，隔天26日經醫院驗傷判定涉嫌構成性侵害，院方隨即依法通報。家長提出訴求，要求男童家長將男童轉校，否則受害女童根本不敢上學。

面對家長質疑，園方今受訪表示，已積極調閱監視器並通報，並解釋是兩名幼兒「吃飽飯拿牙刷杯時有觸碰屁股行為」，但家屬當場憤怒質疑，園長在事發初期竟曾傳訊詢問「會不會其實只是在玩輕輕的？」且在對談中屢次提及學校名譽、甚至提及受害女童妹妹未來還要入學等語，讓家屬痛批園方根本是藉故威脅、企圖息事寧人。

高雄市教育局表示，5月26日接獲通報第一時間，已責成該幼兒園依教育部相關規定妥為處理，並立即啟動教育輔導及保護機制。為進一步釐清事件事實、確保調查公正性，教育局已要求該幼兒園立即成立調查小組。

教育局強調，調查小組成員必須包含專家學者、教師及律師等專業外部人士，並命令園方應於1個月內完成調查報告。後續將依調查結果妥適處理，並向家長說明相關結果及處理情形。

教育局說明，依現行規定，針對幼兒間疑似不當性別互動行為，應採教育與輔導策略處理。目前已請幼兒園主動向家長說明，並積極提供幼兒性別平等教育及親職教育資源。未來必須以符合幼兒理解能力之方式進行溝通與引導，協助幼兒建立正確性別互動觀念、身體界線及尊重他人身體自主權意識，並確保幼兒安全，持續關注其個別生理及心理需求。

園方目前已採取將兩名幼兒進行分班隔離之緊急措施。

教育局也同步要求幼兒園依教保服務實施準則落實全園性別平等教育與個別輔導，並責令園方全面檢視園內空間安全，包括空間配置、管理與保全、標示與求救系統、照明及空間穿透性等安全要素，限期繪製出「校園危險地圖」並加強宣導，相關改善及執行情形均應留園備查。

性侵 高雄 教育局

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