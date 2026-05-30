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臺灣漫遊錄插畫藏玄機 重現消失的「雙龍瀑布」

中央社／ 台北30日電

臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，中文版不只故事內容耐人尋味，書籍裝幀及插畫也具巧思，封面插畫不但重現消失的「雙龍瀑布」，火車、飛瀑、苦楝花等意象交錯，呼應書中故事。

插畫由插畫家、設計家江易珊繪製，內容源自「臺灣漫遊錄」第9章「菜尾湯」第246頁，描述青山千鶴子在「小千」王千鶴的帶領下，搭乘支線列車遊歷基隆美景，書中描述「小千說的名景是隧道與瀑布。由北而南進入隧道以前，可見側邊有兩道飛瀑漫天而下，宛如兩條白龍騰飛……」。

春山出版總編輯莊瑞琳接受訪問表示，根據書中的註釋，「雙龍瀑布」又稱「魴頂瀑布」，為清末到日治初期的「基隆八景」之一。不過隨著戰後連接台北與基隆的「台五線公路」開通，此段路橋橫擋景觀，橋梁也讓水流改道，如今「雙龍瀑布」勝景已不復存在。

莊瑞琳提到，由於找不到「雙龍瀑布」老照片，過程中一度考慮以書中另一知名景點「魚藤坪斷橋」作為封面主視覺，不過後來江易珊還是選擇挑戰「雙龍瀑布」，依書中描述內容發揮想像力，完成後，莊瑞琳和楊双子都覺得「很讚」。

書封前景的苦楝花象徵分離，是當年的「畢業花」，「本島是苦楝花，日本是櫻花」，用來呈現最後一章兩位主角分離前出現的場景；至於封面人物的服飾穿著，則是參考日治時期台灣攝影家李火增的老照片，傳達時代的氛圍。

此外，封底插畫參考美食家黃婉玲的「阿舍宴」，繪製可口的台灣菜色；扉頁則挑選3道書中章節主題的食物入畫，包括瓜子、米篩目及鹹蛋糕；與食物無關的「骰子」，則是書中不時出現的情節。

本書的裝幀及用紙也十分雅緻，洋溢著低調樸素的文學氣質，內頁用紙方面，書衣使用香草紙，扉頁使用草香紙，內頁使用雪面輕塗紙，書腰使用雪柔紙；後來加印的數量龐大，原來叫的紙用完了，這次加印雖然稍作更換，但質感不變。

基隆 臺灣漫遊錄 瀑布

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