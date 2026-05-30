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臺灣漫遊錄到貨 民眾搶預購…誠品、金石堂實體書店陸續上架

中央社／ 台北30日電
「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，得獎後緊急加印的新版書30日陸續到貨，位在新北永和的「小小書房」下午才開箱新書，馬上就賣出，書店表示，現場的書可能很快就賣完，請民眾來書店之前先打電話詢問，或上網預訂。圖／中央社
「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，得獎後緊急加印的新版書30日陸續到貨，位在新北永和的「小小書房」下午才開箱新書，馬上就賣出，書店表示，現場的書可能很快就賣完，請民眾來書店之前先打電話詢問，或上網預訂。圖／中央社

臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」，書市供不應求，今天新書已陸續到貨，連鎖書店誠品金石堂部分門市已持續上架，博客來實體店也將書堆放在醒目位置。但大部分書店仍未到貨。

根據中央社記者實地採訪，上午11時過後包括誠品松菸店、台大店門市，已將新版「臺灣漫遊錄」放在入口處顯眼位置，誠品松菸店除了擺放得獎相關文宣，並告示「英、日文版熱銷補貨中，即日起開放線上訂購」，新書並與楊双子其他作品包括「我家住在張日興隔壁」、「花開時節」、「花開少女華麗島」等書陳列在一起。

金石堂汀州店則擺放在結帳櫃台後方，店員表示，目前現場的書大部分為之前打電話來訂的書，也接受現場購書，下週還會陸續進貨。

位在台北東區信義路的「博客來Dream Plaza旗艦店」，也將新版「臺灣漫遊錄」以堆書方式陳列，現場並有「臺灣文學第一本！賀！臺灣漫遊錄獲2026國際布克獎」文宣，希望刺激買氣。

位在新北永和的獨立書店「小小書房」，到貨新版書籍才剛開箱就賣出一本，但大部分的書多半為得獎後接受讀者訂書，書店表示，現場的書可能很快就賣完，請民眾來書店之前先打電話詢問，或上網預訂。

誠品書店表示，「臺灣漫遊錄」自20日凌晨5時公布獲獎，隔日單日銷售大幅成長逾30倍，與2024年11月獲美國國家圖書獎時的單日銷售相比，再向上成長逾2成。

此外，全台誠品書店實體門市集結中文（含電子書）、美國、英國及日文4大版本綜合週銷量，較獲獎前成長近30倍；誠品線上（網路）買氣更較獲獎前放大逾250倍。

楊双子其他作品於獲獎後在誠品書店的銷售狀況，「花開時節」、「四維街一號」，整體週銷量成長逾40倍；22日英國版正式開賣消息一公布，便有上百通電話湧入誠品書店詢問，並在短短4日內預購量破千本。

金石堂書店副總經理汪信次接受中央社訪問表示，「臺灣漫遊錄」得獎後，門市實體書幾乎全面斷貨，網路及店面預訂不斷累積，目前首批補書數量不多，6月2日之後將有較大批的書入庫。

汪信次說，金石堂目前已在官網設立楊双子作家專區，門市則將得獎作品與楊双子其他作品共同陳列，希望帶動整體文學書甚至出版的買氣。

根據各實體書店向中央社記者反映，普遍希望讀者到店面之前先打電話或先行預訂，以免白跑一趟。

「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，得獎後緊急加印的新版書30日陸續到貨，金石堂汀州店將新書擺放在結帳櫃台後方，店員表示，目前現場的書大部分為之前打電話預訂，也接受現場購書，下禮拜還會陸續進貨。圖／中央社 中央通訊社
「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，得獎後緊急加印的新版書30日陸續到貨，金石堂汀州店將新書擺放在結帳櫃台後方，店員表示，目前現場的書大部分為之前打電話預訂，也接受現場購書，下禮拜還會陸續進貨。圖／中央社 中央通訊社

金石堂 臺灣漫遊錄 誠品

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