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圖書館跨境合作一證通用服務再升級 今年可望擴及到國台圖、竹縣

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
新北市立圖書館推出手機借書功能，透過新北愛Book App即可直接借閱館藏。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館推出手機借書功能，透過新北愛Book App即可直接借閱館藏。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館的跨縣市圖書資源合作從2017年啟動，與基隆跨境合作開始，逐步擴大範圍，形成「北北基桃」生活圈借閱共享模式，累計提供約60萬張一證通借閱證服務，跨縣市通還冊數破200萬冊。館方預告，今年預計與國立台灣圖書館、新竹縣公共圖書館介接一證通服務，持續推動跨縣市合作及閱讀資源共享，打造無縣市界線的閱讀生活圈。

新北有107間圖書館，是全國服務據點最多縣市，全市館藏量高達上千萬冊，總數量居六都之冠，因人口數龐大，若以平均每人擁有圖書冊數、熱門書籍共用率計算，落在六都後段班。新北市立圖書館直言，新北幅員遼闊、人口多，在閱讀資源配置上，面臨較大的服務需求與挑戰，除持續增加館藏資源，也重視閱讀資源的可近性與使用效率。

新北市立圖書館近年有增加購書預算，今年度預算是8285萬元，透過增購熱門館藏、擴充電子書資源、提升館藏流通效率及擴大服務據點等方式，提升市民取得閱讀資源便利性，也持續推動通閱服務與數位閱讀資源建置，讓市民不受時間與地點限制，都能方便取得所需閱讀資源。

加大推動智慧化、數位化力道也是近年優化服務重要一環，除導入RFID智慧館藏管理系統及自助借還書服務外，也推出手機借書功能，透過新北愛Book App即可直接借閱館藏；捷運環狀線板橋站、三重站設置IReading智慧型借還書站，將圖書館服務延伸至交通場域，民眾在通勤途中能輕鬆借閱圖書。

新北市立圖書館已完成新一代自動化系統建置，新增個人化推薦書單、生物辨識登入等功能，後續將推出閱讀存摺服務，結合閱讀紀錄、獎勵機制，鼓勵培養閱讀習慣。

如何提升閱讀風氣？館方表示，近年針對不同年齡層、需求民眾，提供全齡化、多元化閱讀服務，希望讓閱讀成為市民生活一部分。除提供豐富館藏、電子書及電子資料庫，也推出幼兒閱讀箱、校園Chill書箱、樂齡閱讀箱、班級閱讀箱、多元閱讀箱、行動書車、館外書展及漂書站等服務，將閱讀資源主動帶進校園、社區及生活場域，讓閱讀不只發生在圖書館，而是融入日常。

板橋四維分館坐落於四維公園中，以清新森林系風格打造，搭配富含大自然氣息的木質書架與書香交錯縈繞，營造森林系的恬靜氛圍，希望帶給讀者自然、舒適、貼近森林的愜意感。圖／新北市立圖書館提供
板橋四維分館坐落於四維公園中，以清新森林系風格打造，搭配富含大自然氣息的木質書架與書香交錯縈繞，營造森林系的恬靜氛圍，希望帶給讀者自然、舒適、貼近森林的愜意感。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館分別在捷運新蘆線三重站、捷運環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，圖為位於捷運三重站的智慧型借還書站，位處1樓出入口。記者王慧瑛／攝影
新北市立圖書館分別在捷運新蘆線三重站、捷運環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，圖為位於捷運三重站的智慧型借還書站，位處1樓出入口。記者王慧瑛／攝影

新北市立圖書館分別在捷運新蘆線三重站、捷運環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，圖為位於捷運三重站的智慧型借還書站，位處1樓出入口。記者王慧瑛／攝影
新北市立圖書館分別在捷運新蘆線三重站、捷運環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，方便民眾上下班時段取得圖書資源，圖為位於捷運三重站的智慧型借還書站，位處1樓出入口。記者王慧瑛／攝影

與新北市藝文中心共構的「板橋江子翠分館」，2015年貴興路新總館落成後，改制為板橋江子翠分館。重新整修開館後，館舍塑造為「閱讀魔法學院」及輕工業風閱覽氛圍，營造通透感、舒適度良好的閱覽環境。圖／新北市立圖書館提供
與新北市藝文中心共構的「板橋江子翠分館」，2015年貴興路新總館落成後，改制為板橋江子翠分館。重新整修開館後，館舍塑造為「閱讀魔法學院」及輕工業風閱覽氛圍，營造通透感、舒適度良好的閱覽環境。圖／新北市立圖書館提供

圖書館 北北基桃 基隆 新北

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