由新北市中小學家長協會主辦的「2026新北市家長教育論壇－適性有品・幸福教育」，5月30日於豫章工商一樓禮堂盛大舉行，論壇由新北市教育局指導，海山教育基金會贊助，並由新北市中小學校長協會、新北市教師會、利仁教育基金會等單位共同協辦，現場邀請新北市教育局技職科江彥廷科長、新北市教育局家庭教育中心王瑞邦主任、豫章工商林振雄校長、三重商工李立泰校長、中正國中王如杏校長及1111人力銀行曾仲葳經理等多位教育專家、校長及實務工作者與談交流，透過論壇交流與實務對談，探討當前教育趨勢、適性發展、品格教育與SEL社會情緒學習等重要議題。

論壇以「改變台灣從教育開始，改變教育從家長開始」為核心精神，希望喚起社會對教育本質的重新思考，並強調家庭、學校與社會三方合作的重要性。主辦單位表示，在AI與快速變遷時代下，孩子所需要的不只是學科能力，更需要情緒管理、人際互動、品格素養與適性探索能力，唯有建立「幸福教育」環境，才能真正培養面向未來的人才。

本次論壇規劃兩大主題場次，第一場聚焦「學用落差VS.適性揚才」，邀請教育行政、產業及學校代表共同探討學生學習與未來職涯接軌問題；第二場則以「SEL × 品格養成」為主軸，探討社會情緒學習如何從校園延伸至家庭，協助孩子建立健康人格與正向價值觀。近年新北市亦積極推動SEL及家庭教育相關課程，強調情緒教育與親師合作的重要性。

新北市中小學家長協會理事長余定澤表示，教育不能只看分數，更應重視孩子是否能找到自己的方向、建立自信與幸福感。家長是孩子生命中最重要的陪伴者，因此希望透過論壇凝聚更多家長力量，建立「親師同行、家校共育」的正向教育文化，讓每位孩子都能適性發展、快樂成長。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2026新北市家長教育論壇登場 倡議「適性有品・幸福教育」 攜手家長共創孩子未來