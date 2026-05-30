快訊

MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

周董愛店今回歸！文化阿給老闆發文喊話：一起感受熟悉又溫暖的古早味

聽新聞
0:00 / 0:00

2026新北市家長教育論壇登場 倡議「適性有品・幸福教育」 攜手家長共創孩子未來

桃園電子報／ 桃園電子報

510463 0

由新北市中小學家長協會主辦的「2026新北市家長教育論壇－適性有品・幸福教育」，5月30日於豫章工商一樓禮堂盛大舉行，論壇由新北市教育局指導，海山教育基金會贊助，並由新北市中小學校長協會、新北市教師會、利仁教育基金會等單位共同協辦，現場邀請新北市教育局技職科江彥廷科長、新北市教育局家庭教育中心王瑞邦主任、豫章工商林振雄校長、三重商工李立泰校長、中正國中王如杏校長及1111人力銀行曾仲葳經理等多位教育專家、校長及實務工作者與談交流，透過論壇交流與實務對談，探討當前教育趨勢、適性發展、品格教育與SEL社會情緒學習等重要議題。

510464 0

論壇以「改變台灣從教育開始，改變教育從家長開始」為核心精神，希望喚起社會對教育本質的重新思考，並強調家庭、學校與社會三方合作的重要性。主辦單位表示，在AI與快速變遷時代下，孩子所需要的不只是學科能力，更需要情緒管理、人際互動、品格素養與適性探索能力，唯有建立「幸福教育」環境，才能真正培養面向未來的人才。

510465 0

本次論壇規劃兩大主題場次，第一場聚焦「學用落差VS.適性揚才」，邀請教育行政、產業及學校代表共同探討學生學習與未來職涯接軌問題；第二場則以「SEL × 品格養成」為主軸，探討社會情緒學習如何從校園延伸至家庭，協助孩子建立健康人格與正向價值觀。近年新北市亦積極推動SEL及家庭教育相關課程，強調情緒教育與親師合作的重要性。

新北市中小學家長協會理事長余定澤表示，教育不能只看分數，更應重視孩子是否能找到自己的方向、建立自信與幸福感。家長是孩子生命中最重要的陪伴者，因此希望透過論壇凝聚更多家長力量，建立「親師同行、家校共育」的正向教育文化，讓每位孩子都能適性發展、快樂成長。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2026新北市家長教育論壇登場 倡議「適性有品・幸福教育」 攜手家長共創孩子未來

新北 教育局

延伸閱讀

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

新北免費營養午餐 家長盼補強導護配套、教師憂排擠預算

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

相關新聞

市長獎頒獎典禮 受獎學生背蔣萬安合影留念

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。

以妻之名 李棟樑助弱勢翻轉人生

財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，近年以慷慨投入敬軍勞軍活動著稱，總計在他擔任軍人之友社理事長八年與榮譽理事長四年間，曾慰勞過的國軍單位已近三千場次。前總統馬英九、蔡英文任內，都曾經公開感謝他對官兵的付出。在敬軍之外，他更是很早就投入贊助弱勢家庭與鼓勵優秀教師。

懷恩、陳玲基金會 獎助220名學子

「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，昨天在台北晶華酒店舉辦。財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，與教育部前部長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、基金會副董事長李啟銘，共同頒發助學金給二二○位得主，鼓勵他們克服困境，安心向學，勇敢替人生築夢。

校園遇強迫推銷 留證據自保

近年來頻繁傳出有業務員進入大學校園，鎖定剛成年的學生，推銷要價數萬至十幾萬元不等的課程、書籍，並以話術疲勞轟炸方式，讓學生簽約，並在合約中設下陷阱，不僅事後想要解約得付高額違約金，甚至購買後甲方還不得在任何平台發表言論，讓學生求助無門。家長為此要求主管機關正視此問題。

針孔風波引發學生不安 教育部促校園盤點設備

近來輔大、國立台北教育大學都傳出廁所疑似被裝設針孔攝影機，引發學生不安，怒批「我的身體不是你意淫的工具」。對此，教育部表示，將函請各校全面盤點校內具錄影功能設備，確認設置目的、位置、拍攝範圍及管理責任是否符合法令規定。

「人間有愛．助學無礙」助學金 15年來幫助上萬學子

財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會舉辦的第十五屆「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，今天（29日）在台北晶華酒店舉辦。基金會董事長李棟樑，與教育部前部長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、基金會副董事長李啟銘，共同頒發助學金給220位得主，鼓勵他們克服困境，安心向學，勇敢替人生築夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。