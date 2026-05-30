市長獎頒獎典禮 受獎學生背蔣萬安合影留念

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。
蔣萬安進行畢業生市長獎頒獎典禮時，除了官方攝影拍照紀錄以外，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，甚至有得獎學生要求背著市長一同合影，蔣市長一一熱情配合回應。
台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。
財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，近年以慷慨投入敬軍勞軍活動著稱，總計在他擔任軍人之友社理事長八年與榮譽理事長四年間，曾慰勞過的國軍單位已近三千場次。前總統馬英九、蔡英文任內，都曾經公開感謝他對官兵的付出。在敬軍之外，他更是很早就投入贊助弱勢家庭與鼓勵優秀教師。
「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，昨天在台北晶華酒店舉辦。財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，與教育部前部長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、基金會副董事長李啟銘，共同頒發助學金給二二○位得主，鼓勵他們克服困境，安心向學，勇敢替人生築夢。
近年來頻繁傳出有業務員進入大學校園，鎖定剛成年的學生，推銷要價數萬至十幾萬元不等的課程、書籍，並以話術疲勞轟炸方式，讓學生簽約，並在合約中設下陷阱，不僅事後想要解約得付高額違約金，甚至購買後甲方還不得在任何平台發表言論，讓學生求助無門。家長為此要求主管機關正視此問題。
近來輔大、國立台北教育大學都傳出廁所疑似被裝設針孔攝影機，引發學生不安，怒批「我的身體不是你意淫的工具」。對此，教育部表示，將函請各校全面盤點校內具錄影功能設備，確認設置目的、位置、拍攝範圍及管理責任是否符合法令規定。
財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會舉辦的第十五屆「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，今天（29日）在台北晶華酒店舉辦。基金會董事長李棟樑，與教育部前部長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、基金會副董事長李啟銘，共同頒發助學金給220位得主，鼓勵他們克服困境，安心向學，勇敢替人生築夢。
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