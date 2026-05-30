市長獎頒獎典禮 受獎學生背蔣萬安合影留念

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。

蔣萬安進行畢業生市長獎頒獎典禮時，除了官方攝影拍照紀錄以外，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，甚至有得獎學生要求背著市長一同合影，蔣市長一一熱情配合回應。

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，一位大安高工受獎學生，自行準備一面國旗遞給市長，並要求擺出特殊動作與陪同的家長、校長自拍，蔣市長一一熱情配合回應。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，蔣市長一一熱情配合回應。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，一位大安高工受獎學生，自行準備一面國旗遞給市長，並要求擺出特殊動作與陪同的家長、校長自拍，蔣市長一一熱情配合回應。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮受訪，對於秦慧珠大手筆賭沈伯洋若選上台北市長願捐100萬給台北市社會局，有沒有嚇到？蔣萬安說，他就是持續專注在市政上面。尤其在議會殿堂，就是就市政來交換意見，所以不管是面對各項市政的推動、各項的挑戰，都是戰戰兢兢、全力以赴、毫不鬆懈。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，甚至有得獎學生要求背著市長一同合影，蔣市長一一熱情配合回應。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，蔣市長一一熱情配合回應。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，在家長自拍不順暢時，主動接過手機蹲下身子與身障畢業生及家長自拍。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午參加台北市立大學、公私立高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮，許多學生及家長熱情要求自拍或擺出特殊表情動作，蔣市長一一熱情配合回應。記者林俊良／攝影