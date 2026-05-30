以妻之名 李棟樑助弱勢翻轉人生
財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，近年以慷慨投入敬軍勞軍活動著稱，總計在他擔任軍人之友社理事長八年與榮譽理事長四年間，曾慰勞過的國軍單位已近三千場次。前總統馬英九、蔡英文任內，都曾經公開感謝他對官兵的付出。在敬軍之外，他更是很早就投入贊助弱勢家庭與鼓勵優秀教師。
李棟樑出身台南縣學甲鎮，幼時家貧，就讀台北工專時，看到時任救國團主任蔣經國表示「青年朋友需要幫忙可以來找我」，讓他鼓起勇氣寫信到救國團，表達需要打工機會，才能繼續念書。蔣經國收到信，邀他到救國團主任辦公室擔任工讀生。後來李棟樑投入貿易業，一直熱心參與救國團與勞軍事務。
李棟樑表示，太太陳玲生前常提醒，如今事業有成，應該惜福感恩，盡力幫助其他人，尤其是幫助有心向上者翻轉人生。太太過世後，他以她的名字成立基金會，與救國團合作，從民國一○一年起，舉辦幫助弱勢學子的「人間有愛．助學無礙」助學金，以及表揚優秀老師的「教育大愛菁師獎」。
除定期贊助多個社福團體，去年丹娜絲颱風重創台南、花蓮光復鄉水災，分別捐助款項，並提供物資慰問救災官兵。基金會還與聯合報合作，每年舉行「偏鄉兒童台北一日遊」，以及「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」，邀請歌手為老兵們演出。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。