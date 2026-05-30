以妻之名 李棟樑助弱勢翻轉人生

財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，近年以慷慨投入敬軍勞軍活動著稱，總計在他擔任軍人之友社理事長八年與榮譽理事長四年間，曾慰勞過的國軍單位已近三千場次。前總統馬英九、蔡英文任內，都曾經公開感謝他對官兵的付出。在敬軍之外，他更是很早就投入贊助弱勢家庭與鼓勵優秀教師。

李棟樑出身台南縣學甲鎮，幼時家貧，就讀台北工專時，看到時任救國團主任蔣經國表示「青年朋友需要幫忙可以來找我」，讓他鼓起勇氣寫信到救國團，表達需要打工機會，才能繼續念書。蔣經國收到信，邀他到救國團主任辦公室擔任工讀生。後來李棟樑投入貿易業，一直熱心參與救國團與勞軍事務。

李棟樑表示，太太陳玲生前常提醒，如今事業有成，應該惜福感恩，盡力幫助其他人，尤其是幫助有心向上者翻轉人生。太太過世後，他以她的名字成立基金會，與救國團合作，從民國一○一年起，舉辦幫助弱勢學子的「人間有愛．助學無礙」助學金，以及表揚優秀老師的「教育大愛菁師獎」。

除定期贊助多個社福團體，去年丹娜絲颱風重創台南、花蓮光復鄉水災，分別捐助款項，並提供物資慰問救災官兵。基金會還與聯合報合作，每年舉行「偏鄉兒童台北一日遊」，以及「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」，邀請歌手為老兵們演出。