懷恩、陳玲基金會 獎助220名學子
「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，昨天在台北晶華酒店舉辦。財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會董事長李棟樑，與教育部前部長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、基金會副董事長李啟銘，共同頒發助學金給二二○位得主，鼓勵他們克服困境，安心向學，勇敢替人生築夢。
昨天到場獲頒助學金的學子，包含特教學校四十一人、國中一○七人、高中職組七十二人，每位獲頒五千元助學金。助學金舉辦十五年來，共幫助台北市三六二一位學子；加上委請其他縣市政府轉贈者，總受惠者已達一萬五四三人。
北市特教學校的「唐寶寶」彭宥澄，滿臉笑容上台，開心向台下揮手比讚。母親表示，彭宥澄雖然反應與口齒清晰比不上其他人，但總是笑口常開，從小就喜歡與人互動，且熱心想幫助別人；曾有一位阿姨形容，他是個「有光的孩子」，讓媽媽聽了很開心，也慶幸一路走來，身邊總是很多人不吝伸出援手。
啟聰學校國中部的魏愈晏，喜歡運動、手作，曾參加參與手語演講比賽及青少年科技創作競賽，她是去年聽障國語文競賽手語演講第一名，也在i-STEAM Power Tech青少年科技創作競賽全國賽獲得銅牌。她說，希望未來能朝繪畫與創作方向發展。
吳清基致詞指出，對李棟樑苦學出身，事業有成後立志照顧後輩學子的義舉感動不已，也認為這是「教育就是生命感動生命的過程」這句話的最佳寫照。他也勉勵受獎同學，不要因為家庭環境較差或身心遭逢障礙，就埋怨父母與自己，更不要自暴自棄。
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