校園遇強迫推銷 留證據自保
近年來頻繁傳出有業務員進入大學校園，鎖定剛成年的學生，推銷要價數萬至十幾萬元不等的課程、書籍，並以話術疲勞轟炸方式，讓學生簽約，並在合約中設下陷阱，不僅事後想要解約得付高額違約金，甚至購買後甲方還不得在任何平台發表言論，讓學生求助無門。家長為此要求主管機關正視此問題。
立委林俊憲昨協同學生家長開記者會，提到業者常假裝是學長姐或正在做問卷，用話術疲勞轟炸，要求學生購買所費不貲的課程或書籍，不少學生當下難以拒絕，回到家才開始後悔。
林俊憲說，業者合約中處處埋藏陷阱，如甲方逾期付款乙方可終止服務，且可求償年利率百分之十五計算的利息，甚至還有「充分了解契約內容不需攜回審閱」，購買後甲方不得在任何平台發表言論，還不得協助他人終止買賣契約，等於被騙了還不能勸別人。
陳情人李先生表示，女兒在校內遇上業務員，先問科系、社團，隨即表示是同社團學長姐，開始推銷線上課程。對方開出分四十八期付款，待繳費時，才發現女兒簽下要價十二萬的商品契約。
消保處簡任消保官謝偉雯提醒，消費者若要爭取退貨，務必於七天內以書面或存證信函方式寄發業者，「留下證據」爭取解約，存證信函寄達後，即代表消費者已行使權益。
教育部學特司長蔡宜靜談到，校安通報統計從去年一月到今年五月，共計十二案相關通報，已發函各校提醒。未來研議修正校園安全維護要點，明定未經許可的商業推銷、訪問交易禁止入校。
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