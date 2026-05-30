針孔風波引發學生不安 教育部促校園盤點設備

近來輔大、國立台北教育大學都傳出廁所疑似被裝設針孔攝影機，引發學生不安，怒批「我的身體不是你意淫的工具」。對此，教育部表示，將函請各校全面盤點校內具錄影功能設備，確認設置目的、位置、拍攝範圍及管理責任是否符合法令規定。

教育部也說，後續將研議於校園安全檢核表明訂校園安裝攝影機的細部檢核事項，如合法監視器類型、監視器放置地點及攝錄角度等。

國立台北教育大學傳出有女廁疑遭裝設針孔攝影機，大安警分局廿八日晚間獲校方報案，員警到場後在女廁隔間內查獲疑似針孔設備，內有記憶卡、電池與線路，該設備被偽裝成白色電線壓條，設在地面靠近牆角交界處，鏡頭疑對準馬桶方向。

校方調監視器後，鎖定戴漁夫帽、口罩的中年男子涉案；警方查出為住在淡水的左姓男子，將由女警檢視記憶卡影像內容，清查是否有學生或教職員遭拍攝，並追查左男是否涉及其他偷拍案件，全案朝全案將朝妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌偵辦。

由於校方本月廿七日才委外保全公司每月例行反針孔檢測，不料廿八日就有學生在女廁發現針孔攝影機。對此，國北教大表示，已安排專業團隊對所有館舍進行全面性科技偵測；也將提高偵測頻率，進行不定期、高密度每日巡檢。

輔仁大學醫學院廁所外也裝針孔攝影機疑雲，警方昨會同校安單位勘驗，證實是由圖書館方安裝、偽裝成偵煙器的針孔攝影機，無涉妨害秘密。校方說，是為治安取證安裝，鏡頭朝向走道等公共區域，為免除師生疑慮，已公告張貼「攝影中」告示。

不過學生持續在社群抨擊，為何要用偽裝成偵煙器的針孔？輔大學生會強調，此事令學生嚴重不安，並非一句「無涉違法」即可化解，要求立即更換校園中現有隱藏性針孔攝影機。