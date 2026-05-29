「人間有愛．助學無礙」助學金 15年來幫助上萬學子

財團法人懷恩社福基金會與陳玲社福基金會舉辦的第十五屆「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，今天（29日）在台北晶華酒店舉辦。基金會董事長李棟樑，與教育部前部長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、基金會副董事長李啟銘，共同頒發助學金給220位得主，鼓勵他們克服困境，安心向學，勇敢替人生築夢。

昨天到場獲頒助學金的學子，包含特教學校41人、國中107人、高中職72人，每位新台幣5000元。總計助學金舉辦15年來，共幫助台北市3621位學子；加上委請其他縣市政府轉贈者，總受惠者已達10543人。

北市特教學校的「唐寶寶」彭宥澄，滿臉笑容上台，開心向台下揮手比讚。彭母表示，彭宥澄雖然反應速度與口齒清晰比不上其他人，但總是笑口常開，從小就喜歡與人互動，並且熱心想要幫助別人；曾有一位阿姨形容，他是個「有光的孩子」，讓媽媽聽了很開心，也慶幸一路走來，身邊總是遇到很多人不吝伸出援手。

啟聰學校國中部的魏愈晏，喜歡運動、手作與塗鴉，曾參加參與手語演講比賽及青少年科技創作競賽，她是去年聽障國語文競賽手語演講第一名，也在i-STEAM Power Tech青少年科技創作競賽全國賽獲得銅牌。她表示，希望未來能夠朝繪畫與創作方向發展，培養美感與表達能力，發展屬於自己的創作風格。

吳清基致詞指出，作為教育界的老兵，以及當年的三級貧戶之子，他對李棟樑苦學出身，事業有成後立志照顧後輩學子的義舉感動不已，也認為這是「教育就是生命感動生命的過程」這句話的最佳寫照。吳清基也勉勵在場的受獎同學們，不要因為家庭環境較差或身心遭逢障礙，就埋怨父母與自己，更不要自暴自棄。先天的弱勢不代表不能成功，甚至可能正是孟子所說，「天將降大任於斯人」，因為肩負上天的任務，所以必須經過更多磨練，更能夠不怕苦、肯定自己。

李棟樑近年因為慷慨投入敬軍勞軍活動而著稱，出身台南縣學甲鎮的他，幼時家庭貧困，就讀台北工專時，看到時任救國團主任蔣經國表示，「青年朋友需要幫忙可以來找我」，他鼓起勇氣寫信到救國團，表示需要打工機會，才能繼續唸書。蔣經國收到信，邀他到救國團主任辦公室擔任工讀生。後來李棟樑投入貿易業，因為早年追隨蔣經國的背景，一直熱心參與救國團與勞軍事務，也與不少軍中耆宿是舊識。民國103年，軍友社理事長改選，馬英九總統找上李棟樑，表示前一年的洪仲丘事件對國軍士氣衝擊不小，希望他出來領導軍友社，替官兵打氣。政黨輪替後，蔡英文總統清算黨產，一度劍指軍友社，李棟樑向其當面解釋軍友社的背景與功能，總算「刀下留人」。

李棟樑表示，太太陳玲生前常提醒，如今事業有成，應該惜福感恩，盡力幫助其他人，尤其是幫助有心向上者翻轉人生。太太過世後，他以她的名字成立基金會，與救國團合作，從民國101年起，舉辦幫助弱勢學子的「人間有愛．助學無礙」助學金，以及表揚優秀老師的「教育大愛菁師獎」。

財團法人懷恩、陳玲社會福利慈善基金會29日在晶華酒店舉辦台北市高、國中生助學金頒贈典禮，基金會董事長李棟樑（左）頒贈特教生助學金。記者許正宏／攝影

財團法人懷恩、陳玲社會福利慈善基金會29日在晶華酒店舉辦高、國中生助學金頒贈典禮，基金會董事長李棟樑（中）、教育部前部長吳清基（左三）、救國團主任葛永光（右二）、聯合報社長游美月（右三）、基金會副董事長李啟銘（左二）等人合影。記者許正宏／攝影

財團法人懷恩、陳玲社會福利慈善基金會29日在晶華酒店舉辦台北市高、國中生助學金頒贈典禮，教育部前部長吳清基（左二）頒贈國、高中生獎助學金。記者許正宏／攝影