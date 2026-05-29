文化部台灣國際兒童及青少年嘉年華 9月高雄登場
文化部2025年舉辦首屆台灣國際兒少書展，採巡迴方式，每年擇一縣市舉辦。今年文化部將閱讀、表演、電影三元素融合為「台灣國際兒童及青少年嘉年華」，9月在高雄登場。
2026台灣國際兒童及青少年嘉年華將於9月23日至27日在高雄展覽館、喜樂時代影城高雄總圖店串聯舉行，打造跨越閱讀、表演與影視的文化盛宴。為了讓更多孩子跨越地域與資源限制，走入文化現場，文化部將與高雄市政府合作推出偏鄉學生參訪補助、購書券，鼓勵符合資格的學校踴躍申請。
文化部今天發布新聞稿表示，「2026年台灣國際兒童及青少年嘉年華」邀請高雄市政府擔任合辦單位，整合中央與地方資源共同營造豐富多元的藝文活動，鼓勵更多兒童及青少年參與，期待透過書展、表演、電影的跨域整合，讓孩子從閱讀出發，延伸至影像、美感、表演與生活經驗，培養面對世界的想像力。
高雄市政府文化局表示，高雄近年積極推動數位內容與文化科技產業，並深耕兒少教育與育兒政策，此次透過嘉年華將閱讀延伸為全民共享的文化行動，目標在讓每個孩子都能在影、字、藝中看見世界，同時呈現高雄多元文化面貌與港灣城市的開放姿態。
為鼓勵校園閱讀風氣，文化部與高雄市政府合作推出「2026年台灣國際兒童及青少年嘉年華學校及團體參訪暨偏鄉學生參觀書展補助計畫」，邀請全國各級機關學校組隊報名參觀，並補助高雄市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣偏鄉師生2400名參觀書展所需費用及500元「圖書購書券」，讓學生現場買書。
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