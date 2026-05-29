台美半導體教育聯盟啟動 雙邊學生可移地訓練、短期交流

高等教育國際合作基金會（FICHET）董事長李蔡彥與美國州立學院及大學協會（AASCU）主席查爾斯·威爾奇（Charles Welch）共同簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，由教育部長鄭英耀見證，雙方正式啟動「台美半導體教育聯盟」，合作形式將包括移地訓練、短期交流等模式，提升雙邊人才專業技能。

教育部長鄭英耀5月27日出席於美國奧蘭多舉辦「台美半導體高等教育交流會」，見證「台美半導體教育聯盟合作意向書」簽署儀式。

依據合作意向書內容，雙方將共同推動台美半導體教育聯盟，深化半導體與AI領域的人才培育與勞動力發展。合作形式將包括學位及非學位課程、移地訓練、工作坊、短期交流等多元模式，並可結合產業實習，以提升雙邊人才專業技能。

我方共23所大專校院參與，其中有20所學校派代表親赴美國出席與會，美方則有27所美國州立學院及大學協會會員學校共同出席交流會並見證簽署儀式。現場也展示我方23校半導體課程與培訓方案海報，供與會代表參考與交流。

教育部表示，自109年推動台美教育倡議，115年1月第五次高層對話更通過「台美教育倡議未來三年合作策略（2026-2028）」，115年1月28日台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議中，也將勞動力發展列為推動重點。台灣擁有完整且成熟的半導體人才培育體系，從理論研究到第一線技術人才養成，均具備堅實基礎與豐富經驗，已成為國際人才培育的重要夥伴。

同日，也由駐美國代表俞大㵢與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署延長執行「台美國際教育合作瞭解備忘錄」五年附約，教育部也進一步強調，「台美半導體教育聯盟」的啟動，正是奠基於「台美國際教育合作瞭解備忘錄」自2020年以來累積的成果，未來將透過產官學協力合作，台灣也將持續深化國際人才鏈結，吸引更多美國學生來台學習與交流，進一步強化國際高教合作。