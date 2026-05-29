快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

台美半導體教育聯盟啟動 雙邊學生可移地訓練、短期交流

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高等教育國際合作基金會（FICHET）董事長李蔡彥與美國州立學院及大學協會（AASCU）主席查爾斯·威爾奇（Charles Welch）共同簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，由教育部長鄭英耀見證。圖／教育部提供
高等教育國際合作基金會（FICHET）董事長李蔡彥與美國州立學院及大學協會（AASCU）主席查爾斯·威爾奇（Charles Welch）共同簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，由教育部長鄭英耀見證。圖／教育部提供

高等教育國際合作基金會（FICHET）董事長李蔡彥與美國州立學院及大學協會（AASCU）主席查爾斯·威爾奇（Charles Welch）共同簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，由教育部鄭英耀見證，雙方正式啟動「台美半導體教育聯盟」，合作形式將包括移地訓練、短期交流等模式，提升雙邊人才專業技能。

教育部長鄭英耀5月27日出席於美國奧蘭多舉辦「台美半導體高等教育交流會」，見證「台美半導體教育聯盟合作意向書」簽署儀式。

依據合作意向書內容，雙方將共同推動台美半導體教育聯盟，深化半導體與AI領域的人才培育與勞動力發展。合作形式將包括學位及非學位課程、移地訓練、工作坊、短期交流等多元模式，並可結合產業實習，以提升雙邊人才專業技能。

我方共23所大專校院參與，其中有20所學校派代表親赴美國出席與會，美方則有27所美國州立學院及大學協會會員學校共同出席交流會並見證簽署儀式。現場也展示我方23校半導體課程與培訓方案海報，供與會代表參考與交流。

教育部表示，自109年推動台美教育倡議，115年1月第五次高層對話更通過「台美教育倡議未來三年合作策略（2026-2028）」，115年1月28日台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議中，也將勞動力發展列為推動重點。台灣擁有完整且成熟的半導體人才培育體系，從理論研究到第一線技術人才養成，均具備堅實基礎與豐富經驗，已成為國際人才培育的重要夥伴。

同日，也由駐美國代表俞大㵢與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署延長執行「台美國際教育合作瞭解備忘錄」五年附約，教育部也進一步強調，「台美半導體教育聯盟」的啟動，正是奠基於「台美國際教育合作瞭解備忘錄」自2020年以來累積的成果，未來將透過產官學協力合作，台灣也將持續深化國際人才鏈結，吸引更多美國學生來台學習與交流，進一步強化國際高教合作。

半導體 鄭英耀 教育部 AI

延伸閱讀

台美高教交流 半導體教育聯盟合作推展人才培育

打造無牆半導體教室 陽明交大攜普渡大學共推「半導體學院」

輔大與澳洲坎大締結姊妹校 拓展雙邊高教合作版圖

台師大與越南肯特大學簽約 合作培育AI工程人才

相關新聞

高雄國小資深教師墜樓第5天 陳其邁說話了

高雄市某國小資深教師墜樓身亡，引發教育界震撼與社會關注，事發第5天，市長陳其邁今首度公開對外說明，除了透露已親自探視家屬表達慰問，也強調將檢討校事會議制度運作，並要求教育局彙整第一線教師反映問題，必要時向中央爭取修法，保障教師權益。

台美半導體教育聯盟啟動 雙邊學生可移地訓練、短期交流

高等教育國際合作基金會（FICHET）董事長李蔡彥與美國州立學院及大學協會（AASCU）主席查爾斯·威爾奇（Charles Welch）共同簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，由教育部長鄭英耀見證，雙方正式啟動「台美半導體教育聯盟」，合作形式將包括移地訓練、短期交流等模式，提升雙邊人才專業技能。

陳其邁談資深教師墜樓案深感不捨 承諾改善校園教學環境

高雄市日前發生一起國小教師墜樓憾事引發外界關注，高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，針對這起事件感到十分遺憾與不捨，陳其邁表示他已經前往探視家屬，希望社會大眾能給予家屬更多空間，市府會全力協助家屬處理後續事宜。未來將由教育局組成教師支持諮詢委員會，全力支持教師團體所提出的「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」三大方向著手改善，減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。

反濫訴、離線權入列 柯志恩提4大教育改革獲逾20委員連署

高雄市國小資深教師墜樓案延燒，國民黨立委柯志恩表示，她今天在立法院提出「校園安全與教師權益」主決議，短短10分鐘內獲得超過20位委員連署支持，要求教育部3個月內提出具體改革方案，全面檢討教師心理支持、校園安全防護及親師責任分擔等問題。

李多慧制服熱舞挨轟 北一女舞蹈社長發聲：從未想過會被貼性化標籤

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧日前在台北大巨蛋比賽中場表演時，身穿北一女中制服熱舞，原本被不少球迷認為充滿青春活力與校園感，卻意外掀起「制服娛樂化」、「性化制服」等爭議。對此北一女中舞蹈社社長留言發聲，表示社員很珍惜代表學校在公開場合表演機會，希望外界不要隨意污化她們的努力。

科技執法能保護老師？他提議教室裝監視器：投訴零成本釀校園悲劇

近日高雄市一名教師在校內墜樓身亡，據傳曾被學生嗆聲、威脅投訴。一名網友發文，希望國中小的教室內都加裝監視器，只要出現任何衝突就直接報警，送到法院處理，並直言投訴零成本是害了老師的主因。對此，有網友認為即使裝監視器，家長還是會把校園衝突怪在老師頭上，防範悲劇的效果有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。