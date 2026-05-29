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從髒亂印象到城市美學 全台11處特色公廁亮相、反偷拍納評鑑要件

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
環境部部長彭啟明與會致詞。環境部提供
環境部部長彭啟明與會致詞。環境部提供

環境部29日公布全台11處特色公廁設計成果，希望透過結合在地文化、景觀美學與智慧管理，提升公共廁所環境品質，改變民眾對公廁髒亂、冰冷的刻板印象。同時，環境部也預告修訂公廁管理指引，未來將要求管理單位定期執行反針孔攝影檢測，並納入優良公廁評鑑標準。

環境部表示，自2025年推動「特色公廁推動計畫」以來，透過競爭型補助方式，鼓勵地方政府依據各地特色打造兼具功能與美感的公廁空間，將傳統公共設施轉型為地方景觀的一部分。

此次展示的11處特色公廁分布於觀光景點、公園及交通節點等場所，各自融入在地特色與創新設計。其中，高雄流行音樂中心公廁以「透明泡泡」為概念，搭配燈光與音樂變化；高雄興達漁港漁夫市集公廁以漁船為設計靈感，結合玻璃材質呈現光影效果；雲林古坑綠色隧道公廁則以森林共生為主題，融入周邊自然景觀。

此外，多處公廁也導入智慧與綠色設計。例如，新竹市南寮舊港公廁設置跌倒感知及久占偵測系統；台中市樂田公園公廁採用3D列印工法興建；高雄亞灣濱海公廁引進自然採光與智慧管理系統；高雄凹子底森林公園公廁則結合太陽能與雨水回收設施，兼顧節能減碳與永續利用。

除了改善硬體環境，環境部也強化公廁隱私與安全管理。未來修訂的「公共廁所列管及維護管理指引」將要求管理單位定期進行反針孔攝影檢測，並保存紀錄，同時在公廁入口張貼已完成檢測與每日巡查的標示。

環境部指出，公廁設計也須落實防偷窺規範，包括妥善設計門板、隔板及通風孔高度，避免鏡面直接對向小便斗等。若發現疑似針孔設備，管理單位應立即封閉現場並報警處理，以維護民眾如廁安全與隱私。

環境部表示，未來將持續推動特色公廁及智慧管理措施，提升公共空間品質，打造兼具舒適、安全與友善的如廁環境。

環境部 公廁 隱私

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