陳其邁談資深教師墜樓案深感不捨 承諾改善校園教學環境
高雄市日前發生一起國小教師墜樓憾事引發外界關注，高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，針對這起事件感到十分遺憾與不捨，陳其邁表示他已經前往探視家屬，希望社會大眾能給予家屬更多空間，市府會全力協助家屬處理後續事宜。未來將由教育局組成教師支持諮詢委員會，全力支持教師團體所提出的「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」三大方向著手改善，減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。
陳其邁指出，第一線教師非常關心「改革校事會議」這項訴求，他已請教育局著手整理教育現場實際運用產生的缺失並進行改善，將全面導入市府跨局處資源，包括心理師，社工與醫療院所等。若涉及修法，會向教育部及立法院建議積極推動修法，落實教師權益保障，讓老師在課堂上專心教學，避免不必要的壓力與干擾。「妥善處理師生輔導」部分，陳其邁表示，事件發生後市府已立即啟動關懷與輔導機制，第一時間向家長說明事件概況及後續學生輔導協助措施，依事件接觸程度，安排分級介入與後續陪伴，提供親師生一切必要支持；並且同步整合市府衛生局及大專院校資源，協調專業心理師駐校，教育局也每日派員進駐校園，穩定校務運作。
針對教育部昨派員南下高雄協助相關工作，陳其邁說，教師支持機制除地方政府努力外，也涉及中央法規與制度設計，未來市府將與教育部密切合作，持續反映第一線教師在校事會議及管教實務上遭遇的問題，共同研議改善方向。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。