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陳其邁談資深教師墜樓案深感不捨 承諾改善校園教學環境

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影

高雄市日前發生一起國小教師墜樓憾事引發外界關注，高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，針對這起事件感到十分遺憾與不捨，陳其邁表示他已經前往探視家屬，希望社會大眾能給予家屬更多空間，市府會全力協助家屬處理後續事宜。未來將由教育局組成教師支持諮詢委員會，全力支持教師團體所提出的「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」三大方向著手改善，減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。

陳其邁指出，第一線教師非常關心「改革校事會議」這項訴求，他已請教育局著手整理教育現場實際運用產生的缺失並進行改善，將全面導入市府跨局處資源，包括心理師，社工與醫療院所等。若涉及修法，會向教育部及立法院建議積極推動修法，落實教師權益保障，讓老師在課堂上專心教學，避免不必要的壓力與干擾。「妥善處理師生輔導」部分，陳其邁表示，事件發生後市府已立即啟動關懷與輔導機制，第一時間向家長說明事件概況及後續學生輔導協助措施，依事件接觸程度，安排分級介入與後續陪伴，提供親師生一切必要支持；並且同步整合市府衛生局及大專院校資源，協調專業心理師駐校，教育局也每日派員進駐校園，穩定校務運作。

針對教育部昨派員南下高雄協助相關工作，陳其邁說，教師支持機制除地方政府努力外，也涉及中央法規與制度設計，未來市府將與教育部密切合作，持續反映第一線教師在校事會議及管教實務上遭遇的問題，共同研議改善方向。

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高雄市長陳其邁（右）今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁（右）今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右）今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁（左）今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（左）今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁今天出席穎崴科技仁武廠動土典禮時表示，未來將極力減少師生之間的摩擦，讓老師專心教學、回歸專業。記者劉學聖／攝影

陳其邁 校園 教師

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