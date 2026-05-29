聽新聞
0:00 / 0:00
台美高教交流 半導體教育聯盟合作推展人才培育
高等教育國際合作基金會（FICHET）與美國州立學院及大學協會（AASCU）簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，將結合移地訓練、產業實習等方式，共推半導體和AI人才培育。
教育部今天發布新聞稿，部長鄭英耀於5月27日出席在美國奧蘭多舉辦的高等教育交流會，見證台、美雙方簽署合作意向書，台灣共有23校參與，美國則有27校代表出席。
這次簽約中，美方代表為AASCU主席威爾希（Charles Welch，另譯威爾奇），AASCU是由美國各州政府支持及管理的州立大學與學院共同組成，長期致力推動美國州立高等教育發展，在美國高教體系具重要影響力。
政治大學校長李蔡彥為FICHET董事長，他在致詞中指出，全球半導體產業正面臨前所未有的人才需求與技術革新，高等教育機構必須突破傳統學科界限，建立跨國、跨域的人才培育模式。
李蔡彥表示，台灣擁有完整的半導體產業生態系與世界級創新能量，而大學扮演串聯產業、研究與人才的重要樞紐。透過台美高等教育合作，不僅能培育兼具專業知識與國際視野的人才，更有助於強化全球科技供應鏈的韌性與永續發展。
【編輯推薦】
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。