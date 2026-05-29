反濫訴、離線權入列 柯志恩提4大教育改革獲逾20委員連署
高雄市國小資深教師墜樓案延燒，國民黨立委柯志恩表示，她今天在立法院提出「校園安全與教師權益」主決議，短短10分鐘內獲得超過20位委員連署支持，要求教育部3個月內提出具體改革方案，全面檢討教師心理支持、校園安全防護及親師責任分擔等問題。
柯志恩在臉書發文指出，近年教育現場承受教學、行政及親師溝通等多重壓力，許多教師在一次次投訴、質疑與情緒化溝通中熱忱和專業投入逐漸耗損，當教師開始退縮、不敢積極管教時，受衝擊的不只是教師個人，更牽動校園秩序與學生學習環境。
柯志恩說，這幾年改革的聲音一直都在，只是太多時候被當成個案，輕輕帶過，累積到今天，已經不能再當作沒看到。
她提出4項訴求，首先推動專法或修法，建立全國一致的教師身心健康支持機制，擴充心理諮商量能，並提供教師即時法律協助，保障人格尊嚴與工作安全。
其次，建立反濫訴防護機制，柯認為，現行制度多聚焦保障學生權益，卻缺乏保護教師免於惡意騷擾與重複陳情的設計。她主張參考南韓經驗，訂定全國性校園安全防護指引，建立處理羞辱、威脅及惡意控訴案件的標準作業流程，並賦予學校篩選重複惡意陳情的權限。
此外，評估引進教師「離線權」，她建議參考法國、澳洲立法經驗，檢討教師非上班時間接收訊息與處理公務的合理範圍，避免長期處於待命狀態，影響休息與身心健康。
最後爭取合理輔導與管教權，並要求家長共同分擔教養責任，她主張檢討現行輔導管教規範，強化教師管教權限，優化嚴重脫序學生的抽離教室及替代性教育安置機制，同時引進親職共同責任制度，對未配合輔導的家長實施強制親職課程。
「沒有身心健康的老師，就沒有快樂學習的孩子。」柯表示，主決議只是改革的第一步，未來將持續監督教育部辦理進度，推動具體制度改革，讓教師安心教學，重建教育現場的秩序與信任。
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