高雄國小資深教師墜樓第5天 陳其邁說話了

高雄市某國小資深教師墜樓身亡，引發教育界震撼與社會關注，事發第5天，市長陳其邁今首度公開對外說明，除了透露已親自探視家屬表達慰問，也強調將檢討校事會議制度運作，並要求教育局彙整第一線教師反映問題，必要時向中央爭取修法，保障教師權益。

陳其邁表示，對於這起不幸事件感到非常悲痛，昨天已親自前往探視家屬，老師的離世讓大家都相當不捨，家屬目前也承受巨大傷痛，希望社會大眾能給予家屬更多空間，市府會全力協助家屬處理後續事宜。

針對外界關注教師工作壓力與教育現場支持機制，陳其邁指出，未來除持續強化現有教師支持系統外，也將增加心理諮商、專業心理輔導及相關資源投入，協助分擔教師在教學及行政工作上的各種壓力，必要時主動改善教學現場環境，讓教師獲得更多支持。

對近期備受爭議的校事會議制度，陳其邁回應，新制上路後，許多第一線教師反映在執行過程中遭遇不少困難與問題。他表示，上個會期即要求教育局盤點教育現場面臨的狀況，提出具體改革方案，其中若涉及法規修正，也將向教育部及立法院反映，爭取加速檢討與改革。

陳其邁認為，應該透過制度的調整，讓校事會議運作更完善，落實教師權益保障，他也說到，這次事件對學校師生衝擊很大，校園教學氣氛與師生情緒都受到影響，已要求教育局、衛生局及醫療心理支持系統全面介入，提供教師、學生及家長必要輔導與心理支持，陪伴學校度過這段艱難時期。

針對教育部昨派員南下高雄協助相關工作，陳其邁說，教師支持機制除地方政府努力外，也涉及中央法規與制度設計，未來市府將與教育部密切合作，持續反映第一線教師在校事會議及管教實務上遭遇的問題，共同研議改善方向。

他強調，市府後續也將與教師團體繼續溝通，讓教育工作者在第一線教學現場獲得更充分的支持與保障。

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